Doğa Koleji’nde sorunlar büyüyor: İflas ve satış iddiaları gündemde

Doğa Koleji öğretmenlerinin eğitim-öğretim dönemi içerisinde yaşadığı sorunlar yaz aylarıyla birlikte ivme kazanmış görünüyor. Haziran maaşlarının şimdiye kadar yalnızca yüzde 30’luk bölümünün ödendiğini ileri süren öğretmenler endişeli. Bu duruma son zamanlarda gerçekleştiği ileri sürülen öğretmen kıyımları, sıklıkla konuşulan ödenemeyen kampüs faturaları, haciz, icra ve satış iddiaları da eklendiğinde sorunların yalnızca maaş ödemeleriyle sınırlı kalmadığı ortaya çıkıyor. Doğa Koleji Öğretmen Komitesi bu koşullardan çıkışın komite etrafında çoğalmakla mümkün olacağının altını çiziyor.

Doğa Kolejlerinde uzun süredir devam eden emek sömürüsü yaz aylarıyla birlikte artış gösterdi. Sözleşmelerine göre her ayın 5’i ile 10’u arasında maaşları ödenmesi gereken Doğa Koleji öğretmenleri Temmuz ayının sonuna gelinmiş olmasına rağmen hâlâ maaşlarını alamadıklarını ileri sürüyor.

Öğretmenler eğitim-öğretim yılı içerisinde yaz maaşlarının ödenmesi konusunda kendilerine sorun yaşanmayacağını söyleyen patron ve genel merkez yöneticileri tarafından aldatıldıklarını ve sözleşmeler imzalandıktan sonra sorunların yeniden açığa çıktığını iddia etti.

Doğa Koleji Öğretmen Komitesi ise patron ve temsilcilerinin boş vaatleriyle oyalanmanın değil, örgütlenip dayanışmanın tam zamanı olduğunu vurguluyor.

SATIŞ İDDİALARI KAYGILARI ARTIRDI

Öğretmenler maaşlarını alabilmek için mücadele ederken, şimdi de okullarının satışa konu olduğu iddialarıyla karşı karşıyalar.

Öğretmenlerin aktarımına göre, uzunca bir süredir farklı özel şirket ve patronların Doğa Koleji’ni satın alma iddiaları konuşuluyor. Ankara ve İstanbul kampüsleri başta olmak üzere kira, elektrik, telefon, internet vb. fatura ödemelerinin okul tarafından yapılamadığı, okul üzerinde birden fazla haciz ve icra iddiasının olduğu konuşulan kolejde, bu durumlar yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğretmen ve velilerin kaygılarını daha da artırıyor. Özellikle bu durumdan yalnızca öğretmenlerin değil, velilerin de fazlasıyla rahatsız olduğu, teşvik ödemelerinde ve okul kitaplarında sıkıntılar yaşandığı iddiaları konuşulmakta. Buna kurumun öğretmen dışındaki çalışanlarının da uğradıkları hak gaspları iddiaları eklenebiliyor.

MAAŞLARIN ÖDENMESİ İÇİN İMZA KAMPANYASI

Son zamanlarda öğretmenlerin sosyal medya aracılığıyla #doğadadeğişenbirşeyyok etiketi ile paylaştığı yorumlarda göze çarpan tepkinin patron ve kurum yöneticilerine yöneldiği de görülüyor. Özellikle, öğretmenlerin yanı sıra velilerin de yaşadıkları sıkıntıları paylaşmaları ve öğretmenlere maaşlar konusunda destek oldukları yorumlarda göze çarpıyor. Bununla birlikte öğretmenler ve mağdur olduğunu belirten diğer çalışanlar sosyal medya aracılığıyla “Doğa Okulları Maaşları Öde” başlıklı bir imza kampanyası başlatmış durumdalar.

PE ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ DAYANIŞMA AĞI YOL GÖSTERİYOR

Eğitim-öğretim döneminde Patronların Ensesindeyiz (PE) Özel Okullar Dayanışma Ağı içerisinde bir araya gelip komite kuran öğretmenler yaz aylarında da çalışmalarını sürdürüyor.

Görüşlerini aldığımız PE Doğa Koleji Öğretmen Komitesi, maaşların hızlıca yatırılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep ederken, bu durumdan tek çıkış yolunun okulun bir patrondan diğerine satışı ya da geçişiyle değil, öğretmenlerin bir araya gelmesi ve örgütlenmesiyle mümkün olduğunun altını çiziyor.

Doğa Koleji Öğretmen Komitesi, şimdiye kadar tekil/bireysel bir şekilde hareket etmiş zincir okulda çalışan ya da işten çıkarılmış olan ya da franchise okullarda daha düşük maaşlarda çalışmaya mecbur edilen, çift kampüs çalışmaya zorlanıp, komik rakamlara ikna edilen her durumdaki tüm Doğa çalışanı öğretmenlerinin bir araya gelmesinin hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini ve kalıcılaşacak birlikteliğin sorunların çözümü için tek reçete olduğunu belirtiyor. Dayanışmanın, ortaklaşmanın özellikle bu evrede gerçekleşmesinin süreci etkileyeceğini, öğretmenlerin yeni eğitim-öğretim dönemine yapacakları en iyi yatırım ve hazırlığın PE Özel Okullar Dayanışma Ağı içerisinde örgütlenmek olacağını ifade ediyor.

