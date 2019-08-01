Ankara Kampüs Koleji öğretmenleri: Gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldık

Ankara’da Çankaya, Yenimahalle, Kızılay ve Keçiören ilçelerinde şubeleri bulunan Kampüs Koleji öğretmenleri, Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı’na koşullarını anlattı.

Ankara’da Çankaya, Yenimahalle, Kızılay ve Keçiören ilçelerinde, ayrıca Antalya ve Alanya’da şubeleri bulunan Kampüs Koleji öğretmenleri, Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı’na koşullarını anlattı. Öğretmenlerin verdiği bilgiye göre, öğretmenler sözleşmelerinde belirtilen saatin üzerinde çalışmalarına rağmen ek ders ücretlerini alamıyorlar. Üstelik asgari ücretle çalıştırılan öğretmenler, hesaplarına yatan maaşlarının bir kısmını da elden patronlarına teslim etmek zorunda bırakılıyor. Ayrıca “kırtasiye ücreti” olarak bilinen “Eğitime Hazırlık Ödeneği” özel okul öğretmenleri dahil tüm öğretmenlere zorunlu olarak ödenmesi gerekirken, bu kurumda öğretmenlere verilmemiş, iddiaya göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği brüt 1130TL’ye de el konulmuş.

ÖĞRETMENLER İŞSİZLİĞİ GÖSTEREREK SÖMÜRÜYE RAZI EDİLİYOR

Bir öğretmen çalışma koşullarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Sözleşmeler çok geç zamana bırakılıyor. Çoğu okulda sözleşme dönemi kapandığında bize hâlâ işe devamımız konusunda net bir şey söylenmemişti. Böylece öğretmenlere başka bir yerde iş bulamayacağını düşündürerek onları olumsuz koşullarda çalışmaya razı ediyorlar. Haftalarca sözleşmemin ne zaman yenileneceğini sordum, sürekli ertelediler. En sonunda, neredeyse temmuz ayı geldiğinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmemin yenilenmeyeceğini bildirdiler” dedi.

BİR ÖZEL OKUL KLASİĞİ: SÖZLEŞMEYİ ALMA, İSTİFA MEKTUBU İMZALA

Öğretmenler, “Çoğu özel okulda olduğu gibi bizde de defalarca talep etmemize ve aslında bunu yapmak zorunda olmalarına rağmen sözleşmelerimizi bizlere vermiyorlar. Oysa hangi koşullara anlaştığımızı bilmek ve buna göre çalışmak bizim hakkımız. Bu da yetmiyor, bizler çalışmaya devam etmek istesek de işten çıkarılıyoruz, işten onların isteği üzerine çıkarılmamıza rağmen bir de hukuksuz bir şekilde istifa dilekçesi yazmamızı istiyorlar. İstifa dilekçesini imzalayan öğretmen haklarından vazgeçmiş olduğu için baskıyla bu dilekçeleri imzalatıyorlar. Sözleşmelerin öğretmenlere verilmemesi ve istifa dilekçeleri imzalatılması Milli Eğitim Bakanlığı’nın hiç mi dikkatini çekmiyor? Bir okulda çalışan öğretmenlerin çoğu her sene topluca aynı dönemde istifa ediyorsa, bunun altında bir şey var diye düşünmüyorlar mı? Bu durum eğitim alanında herkesin bildiği bir şey, bakanlık nasıl bilmez? Demek ki Milli Eğitim de öğretmenleri değil, patronları koruyor diye düşünüyoruz” diyerek yaşadıklarını aktardı.

ÖĞRETMEN DE OLSA, PATRON PATRONDUR

Sekiz öğretmenin kurduğu kolej, sektöre dershane olarak başlamış. Dershanelerin kapatılmasından sonra kurum kolej ve yayıncılık alanında çalışmaya devam ediyor. Patron Zekai Hakan Özer’in TV8’de verdiği röportaja göre okulda öğretmen ve diğer personel toplam yaklaşık 300 kişi çalışıyor.

Okul çalışanları, velilerin çocuklarını kaliteli bir eğitim almaları hayali ile özellikle öğretmenlerin / eğitimcilerin kurdukları okullara göndermeyi tercih ettiğini belirtiyor. Gerçekte yaşananlar ise okul sahiplerinin artık birer öğretmen / eğitimci değil, kâr elde etme amacı güden patronlar olduğu. Öğretmenler özel okulların öğretmenleri sömürülecek ucuz iş gücü, velileri de müşteri olarak gördüklerini vurguluyor.

OKUL YÖNETİMİ İDDİALARI REDDETTİ

Okula sorduğumuz iddialarla ilgili olarak okul yetkilisi, ''Kırtasiye masraflarını veriyoruz. Her şey kayıtlı bizde. Maaşlar sözleşmelerindeki miktara göre yatıyor. Sözleşme yenilenmemesi yine sözleşmelerin bitmesi durumuyla ilgili'' diyerek aktarılanları reddetti.