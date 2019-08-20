Cargill işçileri direnişlerini İstanbul'a taşıdı: Mahkeme kararı uygulansın

Cargill’in Bursa’daki fabrikasında sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerin işe iade davasında; mahkeme, Cargill işçileri lehine karar verdi.
455 gün Cargill Orhangazi fabrikası önünde haksız yere işten çıkarıldıkları için direnen Cargill işçileri mahkemenin lehlerine karar vermesinin ardından işbaşı yapmak için beklediler. Ancak işe iadeleri bir türlü gerçekleşmeyen Cargill işçileri 490 gün sonra, direnişlerini Cargill Genel Merkezi'ne İstanbul'a taşıdı.
Cargiil işçileri, "Bizimkisi bir hak hikayesi. Direnişimiz bundan sonra Cargill, mahkeme kararına saygı gösterene kadar İstanbul'da devam edecek. Asıl direniş şimdi başlıyor'' dedi. İşçiler, "Çocuklar iyi yaşasın diye babalar direniyor" ve "Bizimkisi bir hak hikayesi" pankartlarını açtı.