Cargill işçileri direnişlerini İstanbul'a taşıdı: Mahkeme kararı uygulansın

490 gündür direnişte olan Cargill işçileri, mahkeme kararına rağmen işlerine geri dönememelerinin ardından fabrikanın önündeki direnişlerini, Cargill Genel Merkezi'ne taşıdı. İstanbul Ataşehir'deki genel merkez binası önünde oturma eylemi başlatan işçiler, 'Bizimkisi bir hak hikayesi. Direnişimiz bundan sonra Cargill, mahkeme kararına saygı gösterene kadar İstanbul'da devam edecek. Asıl direniş şimdi başlıyor' dedi.

soL - Haber Merkezi