Sınıf dayanışması: Flormar'dan Cargill'e ziyaret

Direnişlerinin 261'inci günündeki Flormar işçileri, bugün Cargill direnişçilerini ziyaret etti.

Sendikal hakları için 261 gündür direnişte olan Flormar işçileri, bugün direnişlerinin 287'inci gününde olan Cargill işçilerinin çadırına ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Cargill direnişçisi Suat Karlıkaya, "Her bir direnişin kendi özel ismi olabilir, ama aslında tek bir ismi var: İşçi hareketinin direnişi. Biz biliyoruz ki Flormar direnişi kazandığı zaman yandaki fabrikadaki işçiler ne yapmaları gerektiğini öğrenecekler. Bu mücadele bizim, hep beraber kazanacağız. Şunu bilin ki işçi sınıfı dostları sizle de bizle de gurur duyuyor. Biz onurlu bir mücadele veriyoruz. Bu fabrikada anayasal haklarını kullandıkları için 14 arkadaşımız işten atıldı. Flormar'da gecenizi gündüzünüzü kattınız, kimsenin sesi çıkmadı, hakkınızı arayınca kapı önüne koyuldunuz. Bizler bizlere reva görüleni değil, hak ettiğimize kavuşana kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Suat Karlıkaya'nın ardından söz alan Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz, "İki kardeş sendika aynı kaderi paylaşıyor. Bizden 26 gün önce işinden edilen emekçilerin mücadelesi 287 gündür burada devam ediyor. Bizim kaderimiz de hemen hemen aynı. Ortak payda, ortak kader sendikalı olmamızdır. Hak aramamızdır. Mücadeleyi o yüzden ortaklaştırıyor, o yüzden birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Buradaki mücadele başarıya ulaşana kadar devam edeceğiz. Sendikal yapıyı buraya oturtana kadar bu mücadele devam edecektir. Bu sınıf mücadelesinin destekçileri belli, karşı çıkanları da bellidir. Bu mücadele insanımıza birçok şey öğretmiştir. Türkiye'nin umudu olmaya başlamıştır. Bu tür direnişlerin ayakta durması için böyle manevi dayanışmaya ihtiyacı vardır. İki sendika da elinden geleni zaten yapıyor. Bütün sivil toplum örgütlere, kuruluşlara, sendikalara çağrımız şudur: Artık üstünüzdeki ölü toprağını atın, bu insanların emek mücadelesine destek verin" ifadelerini kullandı.

Ziyarete Petrol-İş Sendikası Bursa Şubesi ve Tekgıda-İş Sendikası Karacabey şubesi temsilcileri de katıldı.

Ziyaret sırasında "Cargill-Flormar omuz omuza", "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "Yaşasın onurlu mücadelemiz", "Biz bu yola baş koyduk, geri dönüşü yok" sloganları atıldı.