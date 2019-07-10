Cargill işçileri mücadeleyi kazandı!

Cargill’in Bursa’daki fabrikasında sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerin işe iade davasında bugün karar duruşması görüldü. Mahkeme, Cargill işçileri lehine karar verdi.

Direnişleri 449 gündür süren ve sendikalı oldukları için işten atılan Tek Gıda-İş’e bağlı Cargill işçilerinin açtığı işe iade davasının bugün karar duruşması görüldü. Mahkeme Cargill işçileri hakkında, sendikal sebeplerle işten çıkarıldıklarına hükmederek, işvereni tazminata mahkum etti.

Bursa Orhangazi Adliyesi’nde görülen karar duruşması sonrası Tek Gıda-İş Sendikası adına açıklama yapan Suat Karlıkaya şunları söyledi:

'İŞ BAŞI YAPTIRILMASINI TALEP EDİYORUZ'

“Şimdi artık Cargill mücadelesi yeni bir safhaya evriliyor. İşverenin 20 günlük yasal süresi var. Cargill yönetiminin yaptığı hatadan vazgeçip tekrar o fabrikaya iş başı yaptırılmalarını talep ediyoruz. Aksi bir durumda, bu 20 günlük yasal sürenin sonucunda, temyiz etmek gibi veya ‘iş başı yaptırmayacağız sadece paraları ödeyeceğiz’ gibi bir tutum içerisine girerlerse, herkes bilsin ki, İstanbul’a geleceğiz, o İstanbul’un önünde yatacağız. Buradan yetkililere de seslenmek istiyorum. Bize burada yapamazsınız, edemezsiniz demeyin. Gidecekseniz gidin Cargill işverenlerine, onlar bu sorunu düzeltsinler. Biz anayasal hakkımızı kullandık ve anayasal hakkımızdan da asla vazgeçmeyeceğiz. Sendikalaşmak işçinin anayasal hakkıdır. Bunu herkes bilsin. Biz işçi sınıfına bir yol çiziyoruz. Bu yolda da vazgeçmeden devam edeceğimizi de ilan ediyoruz.”

