İşçilerin birliği Amerikan tekeli Cargill'i yenecek

Cargill’in Bursa’daki fabrikasında sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçiler, direnişin birinci yılında şirketin İstanbul'daki merkez binası önünde basın açıklaması yaptı.

ABD’li gıda tekeli Cargill’in, Bursa’daki fabrikasında sendikalı oldukları için işten atılan Cargill işçileri, fabrikanın önünde sürdürdükleri direnişin birinci yıldönümünde yeniden İstanbul’a geldi.

Tekgıda-İş Sendikası üyesi işçiler, bugün Palladium Towers’ta bulunan Cargill Genel Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında “Amerikan şirketi Cargill sendika düşmanlığına devam ediyor” dedi.

Eylem esnasında “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Direne direne kazacağız”, “Cargill işçisi yalnız değildir” , “Yaşasın sınıf dayanışması” ve “Fabrikalar tarlalar siyasi iktidar herşey emeğin olacak” sloganları atıldı.

Tek Gıda İş Genel Teşkilatlanma Sekreteri İbrahim Ören basın açıklamasını okudu. Örgütlü olduğumuz ve müşteriniz olan Pamir Gıda, Dr. Oetker, Coca Cola, Pepsi-Co, Eti, Mondelez ve Nestle gibi büyük işletmelerde bugün itibariyle baskıyı arttıracaklarını söyleyen Ören Cargill işçisinin Tek Gıda İş ile mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğini belirtti.

Ören, işçilerin anayasal haklarına saygı gösterilmesini ve mobing uygulamaktan vazgeçilmesini vurguladı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) adına konuşan Yaşar Çelik de, "Sendikalı olmak anayasal haktır. Ama Cargill işçisinin bu hakkı uygulanmıyor. Cargill işçisinin mücadelesi, işçi sınıfının mücadelesidir. Kale Kayış işçileri mücadele ediyor, Flormar işçileri etti. Örgütlü işçi sınıfı, neler başarabileceğini gösterecek, haklı direnişinizi selamlıyoruz" dedi.

Eyleme destek veren kurumlara teşekkür edildikten sonra eylem sonlandı.

Cargill işçileri, geçen eylül ayında da direnişlerinin 150’nci günü nedeniyle Bursa’dan İstanbul’a yürüyüş başlatmış, beş gün süren yürüyüşün ardından Cargill Genel Müdürlüğü önünde eylem gerçekleştirmişti.

