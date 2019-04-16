TKP: Bu kez Cargill değil, işçiler kazanacak!

Hakları için bir yıldır direnişte olan Cargill işçileri, direnişin yıl dönümünde şirketin İstanbul'daki merkezinde eylem yapacak. İşçilerin bu eylemine ilişkin destek açıklaması yapan Türkiye Komünist Partisi (TKP), 'Patronların zorbalığa başvuruyorsa işçiler için direnmek meşrudur. Türkiye Komünist Partisi, direnişin birinci yıl dönümünde İstanbul Ataşehir’de Cargill’in merkez binası önünde tam gün oturma eylemi yapacaklarını duyuran direnişçi işçilerin yanında olacak' ifadelerini kullandı.

Cargill’in Bursa’daki fabrikasında sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçiler, direnişin birinci yılında şirketin İstanbul'daki merkez binası önünde eylemde olacak.

Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü, işçilerin yarın yapacağı eylem öncesi bir açıklama yaparak "TKP, direnişin birinci yıl dönümünde İstanbul Ataşehir’de Cargill’in merkez binası önünde tam gün oturma eylemi yapacaklarını duyuran direnişçi işçilerin yanında olacak. Amerikan gıda tekelinin ilk suçu değil. Daha önce defalarca aynı suçu işledi. Bu kez Cargill değil, işçiler kazanacak" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Cargill işçilerinin yine yanında olacağız

İşçilerin örgütlenme hakkı Anayasa’da yer alsın ama patronların rızası olmadan kimse sendikalaşamasın.

Toplu sözleşme ve grev yasaları var olsun ama işyerinde toplu sözleşme de grev de uygulanabilir bir hak olmasın.

Türkiye’de sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev hakkı için patronların politikası budur.

Sıklıkla kürsülerden “demokrasi” güzellemesi yapan patron örgütleri, işçiler işyerlerinde örgütlenmeye kalktığında ne yasa ne kural tanımaktadır.

İşten çıkarma, baskı, tehdit ve şantajla işçilerin sendikalaşma girişimi engellenmektedir. İşçi hakları söz konusu olduğunda patronların zorbalığı diz boyudur.

Cargill işçileri de aynı zorbalıkla karşı karşıya kaldı. Bundan tam bir yıl önce sendikalaşan Cargill işçilerinden 14’ü işten atıldı. İşte o işçiler tam bir yıldır fabrikanın kapısı önüne kurdukları çadırda direniyorlar.

Patronların zorbalığa başvuruyorsa işçiler için direnmek meşrudur.

Türkiye Komünist Partisi, direnişin birinci yıl dönümünde İstanbul Ataşehir’de Cargill’in merkez binası önünde tam gün oturma eylemi yapacaklarını duyuran direnişçi işçilerin yanında olacak.

Amerikan gıda tekelinin ilk suçu değil. Daha önce defalarca aynı suçu işledi.

Bu kez Cargill değil, işçiler kazanacak.

Basın açıklaması

Tarih: 17 Nisan 2019 Çarşamba

Saat: 14.00

Yer: Ataşehir Palladium Tower önü