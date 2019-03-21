Cargill'den itiraf gibi açıklama: O raporu hükümet istedi, biz hazırladık...

ABD’li nişasta bazlı şeker tekeli Cargill’in geçen yıl hazırladığı raporda, Türkiye’ye şeker fabrikalarını özelleştirmesi tavsiyesinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Cargill'in üst düzey yöneticisi, bu raporu hükümetin istediğini, kendilerinin de raporu hazırladığını itiraf etti.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde Cargill tarafından hazırlanan skandal raporun, hükümetin isteği üzerine hazırlandığı ortaya çıktı. Cargill Gıda İletişim Direktörü Ediz Aksoy, “Hükümet bu konu ile ilgili bizden bir rapor istedi. Çalışmalarımızı yaptık ve 2018 yılı Ocak ayında raporu sunduk” dedi.

Merhaba Gazetesi’nden Emre Özgül’ün haberine göre Cargill Gıda Ortadoğu Türkiye ve Afrika Kurumsal İletişim Direktörü Ediz Aksoy, çiftçilere eğitim için geldiği Konya’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçen yıl şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde Millî Gazete tarafından ortaya çıkarılan skandal raporla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Aksoy, “Biz kesinlikle özelleştirme olsun istemedik. Hükümet bu konu ile ilgili bizden bir rapor istedi. Çalışmalarımızı yaptık ve 2018 yılı Ocak ayında raporu sunduk. Önümüzde bir Avrupa örneği var. Yeniden bir şeyleri inşa etmenin anlamı yoktu” dedi.

“Raporda istihdamın ve üretimin artacağına dair hükümete garanti verdiniz mi? Bu raporu, nişasta bazlı şeker pazarında Cargill’in çok daha büyük paya sahip olması için mi hazırladınız?” şeklindeki bir soruyu da yanıtlayan Aksoy, şunları söyledi: “Raporu verdik. Çünkü hükümet istedi. Biz, memleketin faydasını istiyoruz. Özelleştirmeyi istemedik. Şeker özelleştirmesinin etki analiz raporunu yazdık. Hükümete 'Avrupa’yı örnek alın' dedik. Pancarla ilgili bir yatırım yapmayı düşünmüyoruz. Biz, çalışmalarımız ile Türkiye’de fikir önderi olmak istiyoruz. İyi bildiğimiz işleri de Türkiye’ye getirmek istiyoruz” dedi.

Çeşitli haber ve söylentiler sonucunda Cargill’in ciddi bir imaj kaybı yaşadığını da kabul eden Aksoy, Konya’da verecekleri eğitimin ise bu anlamda bir PR çalışması olmadığını, tamamı ile insan ve manevi odaklı olduğunu söyledi.

'İŞÇİ ÇIKARMAK ZORUNDA KALDIK'

Nişasta bazlı şeker kotasının düşürülmesi ile ilgili soruları da yanıtlayan Aksoy, nişasta bazlı şeker kotasının düşürülmesini doğru bulmadıklarını söyledi. Kota düşürüldükten sonra işçi çıkarmak zorunda kaldıklarını dile getiren Aksoy, böyle devam ederse sektörün krize gireceğini ileri sürdü. Aksoy, “Türkiye’nin almış olduğu NBŞ kotasını yüzde 2,5’e düşürme, siyasi bir karardır. Bu karara da uymak zorundayız” dedi.

CARGILL’DEN RAPORU HÜKÜMET İÇİNDEN KİM İSTEDİ?

İddialara göre, Cargill tarafından hazırlanan skandal raporun geçtiğimiz yıl hükümet içinden dönemin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından istendiği kaydediliyor. Özlü’nün şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin en ısrarlı savunucularından olması da bu iddiayı anlamlı kılıyor.

Cargill tarafından hazırlanan raporda, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi talep edilirken, şeker pancarının da aşırı su tükettiği ve mısır tarımına göre ekonomik verimliliğinin de düşük olduğuna dikkat çekilmişti. Hükümet, şeker fabrikalarının özelleştirme sürecinde Cargill raporuna yönelik kamuoyunda oluşan tepkiyi kırmak için geçtiğimiz yıl nişasta bazlı şekerlerin kotasını yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürmüştü.