Ukrayna, NATO gemilerini Azak Denizi’ne çağırdı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte NATO’ya Azak Denizi’ne donanma gönderme çağrısında bulundu.

Azak Denizi’nde haftasonu üç savaş gemisi sınır ihlali nedeniyle Rusya tarafından el konulan Ukrayna, NATO’yu yardıma çağırdı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, NATO donanmasını Azak Denizi’ne çağırdı.

Poroşenko gazeteye verdiği demeçte, “Ukrayna’ya yardımı ve güvenlik desteği” için NATO gemilerinin yeniden Azak Denizi’ne konuşlanmasını umduğunu söyledi.

Rusya’nın Azak Denizi’ni işgal etmek istediğini ileri süren Poroşenko “Almanya bizim en yakın müttefiklerimizden biri ve umuyoruz ki NATO üyesi devletler Azak Denizi’ne Ukrayna’ya yardım etmek ve güvenlik desteği vermek için donanmalarını yeniden konuşlandırmaya hazırdırlar” ifadelerini kullandı.

Poroşenko “Rusya’nın saldırgan politikasını kabul edemeyiz. Önce Kırım, sonra Ukrayna’nın doğusu, şimdi de Azak Denizi’ni istiyor. Almanya da kendine şunu sormalı: Eğer durdurmazsak Putin’in bundan sonraki adımı ne olacak?” diye konuştu.

Gerilimin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Berlin'den Ukrayna’nın ihtiyatsız adımlar atmaması için Kiev üzerindeki etkisini kullanmasını istemişti.



NATO haftasonu yaşanan gerilimin ardından üyesi olmayan Ukrayna’ya “tam desteğini” ifade etmişti.

Putin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko’yu 2019’da yapılacak Ukrayna Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde anketlerde düşen oylarını artırmak için provokasyon yapmakla suçlamıştı.

Poroşenko, Azak Denizi’nde yaşanan gerilimin ardından orduyu teyakkuza geçirmiş ve 30 günlük sıkıyönetim ilan etmişti.

Ukrayna donanmasına ait üç savaş gemisi pazar günü Karadeniz’den Azak Denizi’ne doğru seyrederken Kerç Boğazı’nda, Rusya tarafından karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle ateş açıldıktan sonra içindeki mürettebatla beraber alıkonulmuştu.

