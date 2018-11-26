Karadeniz'de gerilim: Ukrayna sıkıyönetimi görüşecek

Ukrayna Başbakanı Petro Poroşenko, Karadeniz’de Rusya’nın karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle üç Ukrayna gemisini alıkoymasının ardından bugün sıkıyönetim yasasını parlamentoya sunacağını açıkladı. Poroşenko, NATO ve AB’ye işbirliği çağrısında bulundu.

Ukrayna Başbakanı Petro Poroşenko, dün sabah Karadeniz’de Rusya karasularını ihlal eden üç Ukrayna gemisinin vurulması ve alıkonulması sonrasında bugün sıkıyönetim yasasını parlamentonun onayına sunacağını açıkladı.

Dün akşam savaş kabinesini toplayan Ukrayna Başbakanı’nın 60 günlük sıkıyönetim ilan edilmesi önerisine Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi destek verdi.

Poroşenko, NATO ve AB’den “Ukrayna’nın korunması için işbirliği” talebinde bulunduklarını, bugün konuyla ilgili olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşeceğini söyledi.

Poroşenko ayrıca bugün müttefik ülkelerin liderleriyle de görüşmelerin planlandığını kaydetti.

Sıkıyönetim kararının “Ukrayna topraklarını korumak için” alınacağını, ülke vatandaşlarının hak ve özgürlüklerine karşı olmadığını ileri süren Poroşenko, sıkıyönetim ilanının askeri birliklerin seferberliği ve bir saldırı hazırlığı anlamına da gelmediğini söyledi. Ukrayna’da Mart ayında yapılacak seçimlerde anketlere göre Poroşenko’nun oylarının yalnızca yüzde 7,8’de kaldığı biliniyor.

RUSYA BM GENEL KURULU’NU TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Kırım Yarımadası’nda dün sabah yaşanan olayın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova bugün “uluslararası barış ve güvenliğin korunması” gündemiyle toplanacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nu konuyla ilgili olağanüstü bir toplantı yapmaya çağırdı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Zaharova, Ukrayna’nın Kerç Boğazı'nda provokasyon yaptığını belirterek, “Haydut metodu ile önce provokasyon, sonra zorlayıcı baskı, ardından da saldırganlık suçlaması” ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Dün sabah saatlerinde Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmiş, Rusya karasularına girdiği gerekçesiyle Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

Karadeniz’in Odesa Limanı ile Azak Denizi’nin Mariupol Limanı arasında seyreden Ukrayna gemilerine Rusya tarafından karasularını ihlal gerekçesiyle ateş açılmış ve gemilere el konulmuştu.

Bu iki limanı birbirine bağlayan tek deniz yolu olan Kırım ve Rusya arasındaki Kerç Boğazı’nda meydana gelen olayla ilgili olarak Ukrayna, Moskova’yı gemilerin geçişi konusunda bilgilendirdiğini söylüyor. Moskova ise bilgilendirmenin yapılmadığını belirtiyor.

Rusya Federal Güvenlik Servisi Ukrayna gemilerine Rusya karasularını terk etmeleri konusunda defalarca uyarıda bulunduklarını ancak bu uyarılarının dikkate alınmadığı açıklamasında bulundu. Açıklamada Ukrayna gemilerinin tehlikeli manevralar yaptığı ve Rus yetkililerin yasal talimatlarına uymadıkları belirtildi. Açıklamada Ukrayna gemilerinin hareketinin bölgede bir çatışmayı kışkırtabilecek bir provokasyon olduğu ifade edildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin açıklamasında uyarıları dikkate almayan üç Ukrayna gemisine ateş açıldığı ve el konulan gemilerdeki yaralı üç denizciye tıbbi müdahalede bulunulduğu kaydedildi. Açıklamada Azak Denizi’nden boğaza doğru giden gemilerin limanlarına geri döndüğü bilgisine yer verildi.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise, Rusya'nın Ukrayna gemilerine eşlik ettiği ve 6 Ukrayna askerinin olayda yaralandığı aktarıldı.

KERÇ BOĞAZI YENİDEN AÇILDI

Rusya dün öğle saatlerinde Kırım Yarımadası’nı ana karaya bağlayan köprüyü ulaşıma kapattı, akşamüstü ise savaş uçaklarını Kerç Boğazı üzerinde uçurdu. Kerç Boğazı'nın sabah saatlerinde yeniden gemi trafiğine açıldığı bildirildi.

DONETSK'E SALDIRI

Ukrayna ise dün gece, tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) sivil yerleşimleri yoğun ateş altına aldı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), dün sabah saatlerinde Rusya sınırlarını ihlal eden Ukrayna'ya ait Berdyansk, Nikopol and Yany Kapu gemilerinin yerel saatle 19.00 sularında tekrar Rus karasularını ihlal girişiminde bulunduğunu belirtti.

AB’DEN AÇIKLAMA

AB Komisyonu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'ya Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı'ndaki geçiş serbestisini yeniden tesis etmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadesi kullanıldı.

Taraflara itidal çağrısı yapılan açıklamada, Kerç Köprüsü'nün Rusya tarafından Ukrayna'nın rızası dışında inşa edildiği ifadesine yer verilerek, köprünün Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini ihlal ettiği ileri sürüldü. Açıklamada, AB'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını da tanımadığı kaydedildi.

NATO: TAKİP EDİYORUZ

NATO sözcüsü Oana Lungescu, "Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ukraynalı yetkililerle de irtibat içindeyiz. İtidal ve gerginliği azaltma çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Lungescu, NATO'nun Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve karasuları içindeki seyrüsefer serbestisini güçlü bir şekilde desteklediğini belirterek, "Rusya'ya, uluslararası hukuk uyarınca Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına engelsiz erişim sağlaması çağrısını yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

