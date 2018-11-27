Ukrayna geriliminin ardından Rusya'ya yaptırım çağrıları büyüyor

Rusya ile Ukrayna arasında önceki gün Kerç Boğazında yaşanan gerilimin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya yaptırım çağrıları yükseliyor.

Rusya’nın karasularını ihlal eden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıp el koymasının ardından yaşanan gerilimle ilgili çeşitli Avrupa ülkelerinden üst düzey siyasiler Rusya’ya yaptırım çağrısında bulundu.

Olayın ardından 25 Ocak 2019 tairihine kadar sıkıyönetim ilan eden Ukrayna yönetimi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Rusya’ya yaptırımda bulunmaları çağrısı yapmıştı.

MERKEL'E YAKIN İSİM: YAPTIRIMLAR SERTLEŞMELİ

Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in partisi CDU’dan Norbert Roettgen, Moskova’ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi gerektiğini belirtti.Gerilim ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel, iki ülke donanmaları arasında yaşanılan krizde daha ileriye gidilmemesini istemişti.

'YENİ YAPTIRIMLARA HAZIRIZ'

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, bugün yaptığı açıklamada “olayda gerçeklerin ortaya çıkması ve tarafların daha da ileriye gitmesine” bağlı olarak yaptırımların gündeme gelebileceğini söyledi.

Ülkesinin yeni yaptırımları desteklemeye hazır olduğu belirten Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın yanı sıra Estonya Savunma Bakanı Juri Luik, “Rusya’ya ciddi olduğumuzu göstermenin en güçlü yolu yaptırımlar” dedi.

ABD, Kanada ve AB’nin Rusya’yı suçladığı gerilimin ardından Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada taraflar diyalogla sorunlarını çözmeye çağrılmıştı.

Ukrayna donanmasına ait üç savaş gemisi önceki gün Karadeniz’den Azak Denizi’ne doğru seyrederken Kerç Boğazı’nda, Rusya tarafından karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle ateş açıldıktan sonra alıkonulmuştu.

Rus mahkemesi, bugün, üç Ukrayna gemisinde alıkonan Ukraynalı denizciler için 2 ay gözaltı kararı verdi.