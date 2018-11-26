ABD ve AB’den Rusya’ya suçlama, Çin’den itidal çağrısı

ABD ve AB’den yapılan açıklamalarda Karadeniz’deki gerilimle ilgili Rusya’ya yaptırımları artırma çağrıları gelirken; Çin, Karadeniz’de gerilimin önlenmesi için tarafları diyaloğa çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz’de Rusya ile Ukrayna arasında gerilimle ilgili açıklama yaparak tarafları diyalog yoluyla tansiyonu düşürmeye çağırdı.

Karadeniz’de Rusya’nın karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle üç Ukrayna gemisine el koymasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada taraflar diyalogla sorunlarını çözmeye çağrıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada “Çin taraflara itidal, gerilimi tırmandırmama, diyalog ve karşılıklı danışma yoluyla bir konsensüse ulaşma ve ayrılıkları giderme çağrısında bulunmaktadır” dedi.

ABD VE AB RUSYA’YI SUÇLUYOR

NATO ve AB’den erken saatlerde yapılan açıklamalarda, Rusya’nın Kırım’ı ilhakının tanınmadığı vurgulanarak ve Kerç Boğazı’nın gemi geçişlerine açık tutması çağrısında bulunulmuştu. Rusya sabah saatlerinde Kerç Boğazı’nı sivil gemilerin geçişine açtığını duyurmuştu.

IMF AÇIKLAMA YAPACAK

Bloomberg’in haberine göre Uluslararası Para Fonu (IMF) da bugün Ukrayna’nın sıkıyönetim kararının netleşmesinin ardından konuyla ilgili bir açıklama yapacak.

ABD MOSKOVA’YI SUÇLADI

ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, gerilimle ilgili Rusya’yı suçladı. Twitter’dan açıklama yapan Volker, Rusya’nın “barışçıl biçimde seyreden” Ukrayna gemilerini vurduğunu ileri sürerek “Rusya gemilere ve mürettebatına el koyuyor ve sonra Ukrayna’yı provokasyonla suçluyor” ifadelerini kullandı.

ALMANYA: KORKUNÇ SONUÇLAR DOĞURUR

Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Roth da bir açıklama yaparak, Rusya’ya Ukrayna gemilerinin Azak Denizi’ne geçişine izin vermesi çağrısında bulundu. Bölgedeki durumun “çok tehlikeli” olduğunu söyleyen Roth, iki tarafın da gerilimi artırmaktan kaçınması gerektiğini belirterek sözkonusu gerilimin “korkunç sonuçlara yol açabileceği”ni kaydetti.

ESTONYA’DAN RUSYA’YA YAPTIRIM ÇAĞRISI

AB ve NATO üyesi Estonya’nın Savunma Bakanı Juri Luik yazılı bir açıklama yaparak, Rusya’nın Ukrayna’ya deniz ablukası uyguladığını ileri sürdü. Estonyalı bakan Ukrayna’nın 2019 başkanlık seçimleri öncesinde tansiyonu artırmaya çalıştığını savunarak “Her an askeri bir çatışma başlayabilir” dedi. Luik AB’nin Rusya’ya ek yaptırımlar uygulaması ve bölgeye uluslararası gözlemci gönderilmesi çağrısında bulundu.

KANADA’DAN DA YAPTIRIM ÇAĞRISI

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Ukrayna’ya “saldırı” olarak nitelediği olayla ilgili Rusya’yı kınayarak, Moskova’ya ek yaptırımlar uygulama çağrısında bulundu.

UKRAYNA MUHALEFETİ SIKIYÖNETİME KARŞI ÇIKIYOR

Öte yandan Ukrayna Başbakanı Petro Poroşenko tarafından bugün parlamentoya sunulacak olan sıkıyönetim yasasına muhalefet itiraz ediyor. Mart ayında yapılacak seçimler öncesi geçirilecek bir sıkıyönetim yasasının ülkede diktatörlük uygulamalarını artıracağı ve seçimlerin ertelenmesine neden olabileceği belirtiliyor. Poroşenko’nun seçim öncesi yapılan anketlerde, kazanmasının düşük olasılık olarak göründüğü ifade ediliyor.

