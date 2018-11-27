Putin: Almanya’nın Ukrayna üzerindeki etkisini kullanmasını umuyoruz

Karadeniz’de Ukrayna ile yaşanan gerilimin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Berlin’in Kiev üzerindeki etkisini kullanmasını umduklarını söyledi.

Rusya’nın önceki gün karasularını ihlal eden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıp el koymasının ardından yaşanan gerilimle ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamada, görüşmenin Merkel’in isteği üzerine gerçekleştiği belirtilerek, Putin’in Berlin'den Ukrayna’nın ihtiyatsız adımlar atmaması için Kiev üzerindeki etkisini kullanmasını istediği ifade edildi.

TASS haber ajansının aktardığına göre, Putin görüşmede Merkel’e Ukrayna’nın provokatif eylemlerine ve uluslararası hukuku ihlal ettiğine dair değerlendirmesini sundu ve Berlin’in Ukraynalı yetkilileri daha aceleci kararlar almaktan kaçınmaları konusunda etkilemesini umduklarını dile getirdi.

Ukrayna’nın orduyu teyakkuza geçirmesi ve sıkıyönetim ilan etmesinden dolayı endişelerini dile getiren Putin, Kerç Boğazı’nda yaşananlara ilişkin daha ayrıntılı bilginin verileceğini kaydetti.

Merkel de, iki ülke donanmaları arasında yaşanılan krizde daha ileriye gidilmemesini istedi. Merkel, Putin görüşmesi öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.

Ukrayna donanmasına ait üç savaş gemisi önceki gün Karadeniz’den Azak Denizi’ne doğru seyrederken Kerç Boğazı’nda, Rusya tarafından karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle ateş açıldıktan sonra alıkonulmuştu.

Ukrayna, olayın ardından orduyu teyakkuza geçirmiş, dün akşam sıkıyönetim ilan etmişti.

