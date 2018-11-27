Ukrayna: Gemilerde istihbarat ajanlarımız vardı

Ukrayna Güvenlik Servisi, pazar günü Kerç Boğazı’nda Rusya tarafından sınır ihlali gerekçesiyle el konulan savaş gemilerinde iki istihbarat ajanının bulunduğunu doğruladı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) şefi Vasili Gritsak, pazar günü Kerç Boğazı’nda Rusya tarafından el konulan gemilerinde iki karşı-istihbarat ajanının bulunduğunu doğruladı.

Gritsak yaptığı açıklamada Rusya’nın vurduğu gemilerdeki iki karşı-istihbarat ajanından birinin ağır yaralı olduğunu söyledi. Gritsak, Ukrayna istihbarat servisi ajanlarının donanmaya, karşı-istihbarat desteği verdiklerini kaydetti.

Rusya el konulan gemilerdeki üç Ukrayna ordusu mensubunun hafif yaralı olduğunu ve tıbbi müdahalede bulunulduktan sonra gözaltına alındıklarını açıklamıştı.

Rusya gözaltına alınan askerlerin sınırı ihlalden yargılanacaklarını açıkladı.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Ukrayna, Rusya tarafından elkonulan gemilerdeki askerlerinin “savaş esiri” olarak muamele görmelerini istedi.

25 Kasım’da Karadeniz’den Azak Denizi’ne geçen Ukrayna’ya ait üç savaş gemisi Kerç Boğazı’nda sınır ihlalinde bulundukları gerekçesiyle Rusya tarafından vurulmuş ve gemilere el konulmuştu.

Ukrayna olayın ardından orduyu teyakkuza geçirerek 30 günlük sıkıyönetim ilan etmişti.

Rusya olayı planlı bir provokasyon olarak nitelendirmişti.

