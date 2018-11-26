Rusya, Ukrayna gemilerini alıkoydu: Silah kullanıldı

Rusya sınırını ihlal ettiğini açıkladığı 3 Ukrayna gemisini alıkoydu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), dün sabah saatlerinde Rusya sınırlarını ihlal eden Ukrayna'ya ait Berdyansk, Nikopol and Yany Kapu gemilerinin yerel saatle 19:00 sularında tekrar Rus kara sularını ihlal girişiminde bulunduğunu belirtti.

Sputnik'in haberine göre, söz konusu Ukrayna savaş gemilerinin güç kullanılarak durdurulması amacıyla silahların kullanıldığını ifade eden FSB, gemilerin Rusya'nın Karadeniz'deki karasularında alıkonulduğunu duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ukrayna tarafının, savaş gemilerinin Rusya kara sularından ve Kerç-Yenikale kanalındaki geçişinden haberdar olduğu not edilmelidir."