Ukrayna ordusu teyakkuza geçirildi

Rusya'nın karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle üç askeri gemisine el koymasının ardından Ukrayna ordusu ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) teyakkuza geçirildi.

Ukrayna’ya ait üç askeri geminin Rusya’nın sınır çizgisini geçmesinin ardından, Ukrayna Savunma Bakanlığı ordunun tam teyakkuza geçirildiği açıklamasını yaptı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) de teyakkuza geçirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin (SNBO) sıkıyönetim haline geçilmesi kararı doğrultusunda, ordu tam teyakkuza geçirildi.

KİEV'DEN RUSYA'YA SUÇLAMA

Sputnik'in aktardığına göre, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) de teyakkuza geçirildiği belirtilen açıklamada "Rusya istihbaratının provokasyonları ve ülke içindeki durumun istikrarsızlaşmasını önlemek için istihbarat tedbirleri arttırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna donanmasına ait 3 geminin Rusya'nın sınır çizgisini geçip tehlikeli manevralar yaparak Rus yetkililerin yasal taleplerine uymaksızın Kerç Boğazı istikametinde ilerlediğini bildirmişti.

UKRAYNA GEMİLERİN İADESİNİ İSTEDİ, MÜTTEFİKLERİNDEN ASKERİ YARDIM TALEP ETTİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rusya’dan sınır ihlali nedeniyle alıkoyduğu gemileri iade etmesi istendi.

Açıklamada “Derhal yaralı askerlerimize tıbbi yardımda bulunulması, yurda güvenli bir şekilde dönmesi, alıkonulan askeri teçhizatların iadesi ve olaydan doğan zarar karşılanmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. FSB Kırım Dairesi yetkilisi Anton Lozovoy, hafif derecede yaralanan 2 Ukraynalı askere gerekli tıbbi yardımın sağlandığını belirtmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ayrıca, müttefiklerinden Rusya’ya yönelik yaptırımların artırılması ve Ukrayna ordusuna askeri yardım yapılmasını talep etti.

