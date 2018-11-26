Rusya'dan Ukrayna açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile yaşanan gerilime dair açıklama yaptı.

Ukrayna'ya ait gemilerin Rus karasularına girmesi nedeniyle yaşanan gerilim hakkında yazılı açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Görünen o ki, tüm bu gelişmeler, dikkatleri Ukrayna'daki iç siyasi sorunlardan başka yöne çekme amacı taşıyor. Kiev yönetiminin sıkıyönetim ilan etme eğilimi, bunun kanıtı oldu. Mart 2019'daki devlet başkanlığı seçimleri göz önüne alındığında, bu yapılan son derece tiksindirici" ifadeleri kullandı.

Kerç Boğazı'nda yaşananların tehlikeli boyutlara gelebileceğini belirten Bakanlık "Gerek yer gerekse biçim açısından titizlikle planlanan bu provokasyonun bölgede yeni bir gerilimin kıvılcımını ateşleme ve Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletilmesi için bahane oluşturma amacı taşıyor. Ukrayna tarafını Azak Denizi ve Karadeniz'de Rusya ile çatışmayı körüklemek için ABD ve AB ile koordinasyon içinde gerçekleştirilen bu provokasyonun ciddi sonuçlara gebe olduğu konusunda uyarmak isteriz" sözlerini kullandı.