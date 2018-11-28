Erdoğan ve Trump Ukrayna krizini görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna arasında Kerç Boğaz'ında yaşanan gerilimi ele aldıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün akşam saatlerinde telefonda görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya ve Ukrayna arasındaki askeri gerginliğin ele alındığı görüşme ikili konuların da konuşulduğu aktarıldı.

Görüşme sırasında Erdoğan’ın gün içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu belirtildi.

Arjantin’de düzenlenecek G-20 zirvesinde bir araya geleceği açıklanan Trump ve Erdoğan’ın, telefon görüşmesinde bunu teyit ettiği belirtildi.

Ukrayna donanmasına ait üç savaş gemisi önceki gün Karadeniz’den Azak Denizi’ne doğru seyrederken Kerç Boğazı’nda, Rusya tarafından karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle ateş açıldıktan sonra alıkonulmuştu.

ABD, Kanada ve AB’nin Rusya’yı suçladığı gerilimin ardından Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada taraflar diyalogla sorunlarını çözmeye çağrılmıştı.