Erdoğan Putin'le Rusya-Ukrayna gerilimini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna savaş gemilerinin Rus karasularına girmesi nedeniyle Kırım açıklarındaki Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilimi telefonda görüştüğü belirtildi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ukrayna tarafının kışkırtması sonucu Kerç Boğazı bölgesinde yaşanan tehlikeli olayı'" görüştüğü belirtildi.

Sputnik'in haberine göre Putin ve Erdoğan'ın, Karadeniz bölgesinde istikrar ve güvenlik konuları hakkında fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

İDLİB MESELESİ DE ELE ALINDI

Ayrıca Putin ve Erdoğan'ın 17 Eylül'de imzaladıkları Soçi mutabakatını da ele alıp Suriye'nin İdlib bölgesinde istikrarın sağlanması için buradaki cihatçı gruplarla mücadele de dahil olmak üzere ortaya koyulan ortak çabaları aktifleştirme konusunda anlaştığı da belirtildi.

Putin ve Erdoğan , 19 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşmenin sonuçlarını da konuşup Rus-Türk işbirliğinin bazı alanlarını da ele aldı.

ERDOĞAN UKRAYNA LİDERİYLE DE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Putin'in yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile de telefonda görüştü.

Erdoğan’ın, görüşmelerde "Rusya ve Ukrayna ile iyi ilişkiler geliştirmek istediğini" ve tarafların diyalog yoluna gitmesi gerektiğini söylediği bildiriliyor.