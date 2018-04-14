Suriye'ye yönelik saldırıya kimler karşı çıktı, kimler destekledi?

soL, ABD, İngiltere ve Fransa’nın İsrail desteğiyle gerçekleştirdikleri Suriye saldırısının ardından gün boyunca yapılan açıklamaları derledi. Suriye yönetimi ve saldırıya karşı çıkan tarafların açıklamalarıyla saldırı ittifakı ve saldırıyı destekleyen ülkeler ve uluslararası aktörlerin argümanlarını aşağıda bulabilirsiniz.

SURİYE YÖNETİMİNİN AÇIKLAMALARI

Suriye Devlet Başkanı Esad: Batı kontrolü kaybettiği için saldırdı

Saldırı sonrası İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Suriye Devlet Başkanı Esad arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Telefonda Esad’ın Ruhani’ye 'Batı kontrolü kaybettiği için saldırdı' açıklamasında yaptığı kaydedildi.

Suriye: Saldırıyı boşa çıkardık

Suriyeli bir yetkili Rusya'nın saldırı noktaları konusunda önceden kendilerini uyardığını, askeri üslerin boşaltıldığını söyledi. Yetkili, saldırının boşa çıkarıldığını, atılan 30 civarında füzenin üçte birinin de havada vurulduğunu belirterek Şam'da maddi hasar tesbiti için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Suriye: Saldırının amacı OPCW'nin çalışmalarını engellemek

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün yapacağı inceleme beklenmeden yapılan saldırıya ilişkin Suriye'den yapılan açıklamada, "Saldırının zamanlaması OPCW misyonunun Duma'daki kimyasal saldırı iddialarını incelemek için gelmesiyle aynı zamanda oldu. Saldırının başlıca amacı misyonun çalışmalarını engellemek" denildi.

SALDIRIYA KARŞI ÇIKANLAR

KÜBA

Küba: ABD saldırısını güçlü bir şekilde kınıyoruz

Küba Cumhuriyeti Devrimci Hükümeti, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırısını "güçlü bir şekilde kınadıklarını" duyurdu. Açıklamada, saldırının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Sözleşmesi’nin ve uluslararası hukukun aleni ihlali olduğu vurgulandı.

İRAN

İran Dışişleri Bakanlığı: Saldırıyı kınıyoruz, bölgesel sonuçları olacak

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Saldırıyı kınıyoruz, bölgesel sonuçları olacak' ifadeleri yer aldı.

İran dini lideri Hamaney: Suriye'ye yönelik saldırı bir cinayettir

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, ABD ve müttefiklerinin Suriye’ye gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Suriye’ye gerçekleştiren saldırı bir cinayettir. ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı bir cinayete imza attı’’ dedi.

RUSYA

Putin: En sert biçimde kınıyoruz

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırısının ardından açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı en sert biçimde kınadıklarını vurguladı.

Rusya Dışişleri: Suriye barışçıl bir gelecek şansı elde ettiğinde saldırdılar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye saldırısına tepki gösterdi. Zaharova, "Önce Suriye halkı için Arap Baharı kullanıldı, ardından IŞİD, şimdi de ABD'nin akıllı füzeleri... Suriye, barışçıl bir geleceğe sahip olduğu anda saldırıya uğradı" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma bölgelerine ABD füzeleri girmedi

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ve müttefikleri tarafından ateşlenen hiçbir füzenin, Tartus ve Hmeymim'in de dahil olduğu Rusya hava savunmasının sorumlu olduğu alana girmediğini bildirdi.

Lavrov: Suriye saldırısı yasadışı ve kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği saldırıyı "yasadışı" ve "kabul edilemez" olarak niteledi.

ÇİN

Çin: BM bertaraf edilerek yapılan askeri operasyon uluslararası hukuk ihlali

Suriye'ye yönelik saldırıyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying yaptığı açıklamada operasyonun uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerini ihlal ettiği belirtti ve 'Biz daima uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıkıyoruz ve her ülkenin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunuyoruz' dedi.

HİZBULLAH

Hizbullah'tan Suriye saldırısına ilişkin açıklama

Hizbullah'tan yapılan açıklamada " ABD'nin Suriye'ye, bölge halkına ve direniş hareketine karşı olan savaşı amacına ulaşamayacak" denildi.

MISIR

Mısır Suriye halkıyla dayanışmasını yineledi

Mısır Dışişleri Bakanlığı yayımladığı kınama bülteninde üçlü saldırının Suriye halkının selametini tehdit ettiğine dikkat çekerken, Suriye’de siyasi çözüm sürecinde sağlanan önemli başarıları da tehdit ettiğini ifade etti. Bakanlık Mısır’ın güven ve istikrara kavuşmasında Suriye’ye desteğini ve Suriye halkı ile dayanışmasını bir kez daha kaydetti.

BOLİVYA

Devlet Başkanı Morales: Saldırganların bahaneleri asılsızdır

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ise üçlü saldırıyı keskin bir dille kınarken, ABD ve müttefiklerinin aslı gerçeği olmayan bahaneler altında egemen ülkelere ve halklara saldırmalarının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Morales ABD ve müttefiklerinin daha önce de benzer asılsız iddialar altında Irak’ı yerle bir edip bir milyondan fazla sivil vatandaşı katlettiklerine dikkat çekti.

BELARUS

Belarus Dışişleri Bakanlığı: Gayri meşru saldırılara son verilmeli

Belarus Dışişleri Bakanlığı üçlü saldırıyı kınama bildirisinde; dünyanın hegemonyacı güçlerinin uluslararası kanunlar ve BM ilkelerine aykırı ve gayrı meşru bir şekilde egemen ülkelere saldırılarına son verilmesi gereğinin altını çizdi. Bakanlık saldırıda öne sürülen iddiaların geçersiz olduğunu, kimyasal silah saldırısı iddialarının kesinleşmeden böyle bir saldırının yapılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

ÇEKYA

Çekya Cumhurbaşkanı saldırıyı kınadı

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milos Zeman ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye saldırısını keskin bir dille kınarken, kimyasal silah saldırısı iddialarının netleştirilmeden böyle bir saldırının yapılmasının mutlak bir şekilde uluslararası bir suç olduğunu vurguladı.

LÜBNAN

Lübnan Cumhurbaşkanı: Saldırı tüm bölgeyi krize sokuyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn; ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelttikleri kanunsuz saldırıyı kınarken, saldırının tüm bölgeyi ciddi ve tehlikeli bir krize soktuğuna dikkat çekti. Avn saldırının Suriye halkının acılarına son verme ve siyasi çözüm sağlamada sağlanan tüm başarıları sabote edebileceğine dikkat çekti.

SALDIRI İTTİFAKI

ABD

Trump: Görev başarıyla tamamlandı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada “Dün gece mükemmel bir saldırı gerçekleştirdik. Fransa ve Birleşik Krallık’a üstün ordularının bilgeliği ve gücü için teşekkürler. Bundan iyi bir sonuç alınamazdı. Görev başarıyla tamamlandı” dedi.

Mattis: Bir seferlik vuruş

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Suriye'yi hedef alan saldırının “bir seferlik vuruş” olduğunu söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geçen yıl gerçekleştirilen saldırıda gerekli mesajı almadığını söyleyen Mattis, bu hamleyle kendisine güçlü bir mesaj verdiklerini düşündüğünü söyledi. Saldırının sürüp sürmeyeceği yönündeki soruya, “Bu Esad'a bağlı” yanıtını verdi.

Pentagon: Tüm hedefleri başarıyla vurduk

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'Tüm hedefleri başarıyla vurduk' denildi.

İNGİLTERE

Theresa May: Hedef kimyasal tesisleriydi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye’ye yönelik Fransa ve ABD’yle birlikte gerçekleştirdikleri saldırının kimyasal silah kullanımına karşı olduğunu, hedeflerinin de kimyasal silah üretim tesisi ve depoları olduğunu iddia etti. May, Skripaller olayına da değinerek Rusya’yı suçladı.

FRANSA

Macron: ‘Sınırlandırılmış’ saldırı

​Macron, ABD ve İngiltere ile ortak gerçekleştirdikleri saldırının Suriye yönetimi kontrolünde bulunduğunu iddia ettikleri “kimyasal silah üretim tesisleri”yle sınırlandırıldığını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı: Esad’ın kimyasal cephanesinin büyük bölümü yok edildi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian yaptığı açıklamada Suriye’de belirli hedeflerin vurulması sayesinde Beşar Esad’ın kimyasal cephanesinin büyük bir bölümünün yok edildiğini iddia etti. Belirledikleri hedefe ulaştıklarını söyleyen Le Drian "Bu operasyonun hedefi Beşar Esad’ın kaçak kimyasal aletlerini yok etmekti" dedi.

İSRAİL

İsrail: Suriye, İran ve Hizbullah'a önemli bir sinyal

İsrail İskan Bakanı Yoav Galant, Twitter hesabından, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği hava operasyonuyla ilgili yayımladığı mesajında, "Kimyasal silah kullanımı insanlık kurallarını aşan kırmızı çizgidir. Bu tür saldırılara daha fazla göz yumulmayacak" dedi.

SALDIRIYI DESTEKLEYEN AÇIKLAMALAR

NATO

NATO'dan açıklama: Harekatı destekliyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’nin Suriye’yi vurmasına ikişkin, “Harekatı destekliyoruz. Kimyasal saldırıdan sorumlu olanlar hesap vermeli" dedi.

TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Operasyonu doğru buluyoruz

Partisinin Fatih ilçe kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırısına destek verdi.

Başbakan Binali Yıldırım: Olumlu bir adım

Başbakan Binali Yıldırım Suriye’ye düzenlenen saldırıyla ilgili olarak ‘Olumlu bir adım olarak görüyoruz’ dedi.

Dışişleri Bakanlığı: Operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye saldırısı hakkında yapılan açıklamada 'bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz' denildi.

AKP sözcüsü: ABD önceden bize haber verdi

AKP sözcüsü Mahir Ünal, ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye yönelik saldırısına ilişkin açıklamalar yaptı. Ünal, "Operasyondan önce bize haber verildi" dedi.

Saray'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalamazdı

Suriye'yi hedef alan saldırıya AKP desteği sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, 'Kimyasal saldırı cevapsız kalamazdı' dedi.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan'dan ABD saldırganlığına tam destek

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği operasyona tam destek veriyoruz" denildi.

ALMANYA

Almanya Başbakanı Merkel: Suriye müdahalesini destekliyoruz

Almanya Başbakanı Merkel yaptığı yazılı açıklamada, ''Biz BM Güvenlik Konseyi Daimi üyeleri olan müttefiklerimiz ABD, İngiltere ve Fransa'nın sorumluluk almalarını destekliyoruz'' ifadesini kullandı.

İTALYA

İTALYA

Gentiloni: Kimyasal silah kullanılmasına yönelik bir eylemdi

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, ABD ve müttefiklerinin Suriye’ye düzenlediği hava saldırısına ilişkin, “Bu, kimyasal silahların kullanılması ve yayılmasına yönelik bir eylemdi. Bu tırmanışın başlangıcı olamaz ve olmamalı” ifadelerini kullandı.