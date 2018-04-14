Başbakan Yıldırım: Olumlu bir adım

Başbakan Binali Yıldırım Suriye’ye düzenlenen saldırıyla ilgili olarak ‘Olumlu bir adım olarak görüyoruz’ dedi.

AKP’nin İstanbul Esenler 6. Olağan Kongresi’nde konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye saldırısı için “Olumlu bir adım olarak görüyoruz” dedi.

Yıldırım dün 28 Şubat davasından çıkan müebbet kararlarıyla ilgili de “28 Şubat postmodern darbe girişimidir. Milletin iradesini tanklarla ezmeye çalışan darbeci zihniyet o gün böbürlenerek ’28 Şubat bin yıl devam edecek’ dedi. Evet, 28 Şubat devam ediyor, yargı önünde hesap sorularak devam ediyor. Hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmaz, er de olsa geç de olsa hesap sorulur” dedi.