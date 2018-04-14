İngiltere Başbakanı’ndan saldırı açıklaması

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye’ye yönelik Fransa ve ABD’yle birlikte gerçekleştirdikleri saldırıya ilişkin basın açıklaması yaptı. May, Skripaller olayına da değinerek Rusya’yı suçladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May Suriye saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada “Diplomatik çabalar sonuçsuz kalmışken başka alternatifimiz kalmadı. Kabinemiz Perşembe günü toplandı. Askeri harekata karar kıldık” dedi.

“Bu akşam orduya, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımını ve mühimmatını azaltmak için bir operasyona katılma yetkisi verdim” diyen May, gerçekleştirilen saldırının "iç savaşa müdahale" veya "rejim değişikliği" ile ilgili olmadığını ileri sürerek, kimyasal silah kullanımının tekrarlanmamasına ilişkin olduğunu savundu, yapılan saldırının ilk aşamasında üç önemli noktanın hedef alındığı duyurdu.

May saldırıda hedeflerinin, Şam yakınlarında bulunan kimyasal silahların üretildiği iddia edilen Bilimsel Araştırma Merkezi, Humus’un batı bölgesinde bulunduğu ileri sürülen kimyasal silah deposu ve yine o bölgede bulunduğunu iddia ettiği bir kimyasal mühimmat deposu olduğunu kaydetti.

7 Nisan’da Suriye’nin Duma ilçesinde klor gazı kullanıldığını ileri süren May, kimyasal silah saldırısını Suriye güçlerinin gerçekleştirdiğini iddia etti. May “Başka hiçbir unsur bu saldırıyı gerçekleştiremez. IŞİD unsuru bölgede bulunmuyor. Rejim geçen yıl kendi halkı üzerinde sarin gazı kullandı. Suriye rejimi kimyasal silah kullanmaya o günden beri devam etti” dedi.

Kimyasal silah kullanımı konusunda “sorumluların hesap vermesi için girişimlerin Rusya’nın vetosuyla karşılaştığını” ileri süren May, Suriye saldırısında amaçlarının rejim değişikliği ve iç savaşa müdahale değil, kimyasal silah kullanımını önlemekle sınırlı olduğunu söyledi.

May “Harekat Suriye’nin kimyasal silah araştırma ve geliştirme kapasitesine ciddi zarar verdi. Bu harekatın geçen yılki harekata göre daha büyük etkisi olmuştur. Uluslararası toplum kimyasal silahların kullanılmasına seyirci kalmayacaktır” diye konuştu.

RUSYA'YA MESAJ

İngiltere Başbakanı, Salisbury’de eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal’in kimyasalla zehirlenmesi iddialarını da savunarak “Kimyasal silahların İngiltere içinde de kullanıldığını” ileri sürdü. Suriye saldırısının kimyasal silah kullanımıyla ilgili normların güçlendirilmesi yönünde uluslararası bir mesaj anlamına geldiğini kaydeden May, üstü kapalı olarak Rusya’ya mesaj verdi.

Bir gazetecinin “İngiltere’deki kimyasal saldırıyla ilgili neden benzer adım atmadınız?” sorusuna yanıt olarak May “Salisbury’deki olayı bütün detaylarıyla soruşturmaya devam ediyoruz. Rusya’ya yönelik adımlarımızı değerlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

May “Suriye krizinin çözümü hâlâ siyasi bir sorundur. Bu harekatın amacı Suriye içinde ve ötesinde kimyasal silahların kullanılmasını önlemeye yöneliktir. Kimyasal silahların yasaklanmasına yönelik küresel normların güçlendirilmesi gerekir” dedi.

İlk kez böyle bir askeri karar vermek zorunda kaldığını söyleyen May neden Parlamento onayı olmadan karar verdiğine ilişkin soruya da “Bu adım doğru bir adımdı. Ve gerekliydi. Zamanlamasının iyi olması gerekiyordu. Neler yaşandığına dair bilgilerimiz olması gerekiyordu. Bir başbakanın alabileceği en ciddi ve zorlu kararlardan biriydi. Güvenlik sebepleriyle de doğru bir adım attığımız düşünüyorum. Rejime net bir mesaj verdik” diye yanıt verdi. May Pazartesi günü İngiliz Parlamentosunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayacağını söyledi.