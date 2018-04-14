Almanya Başbakanı Merkel: Suriye müdahalesini destekliyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD, İngiltere ve Fransa'ın Suriye'ye yönelik saldırısını desteklediklerini açıkladı.

Başbakan Merkel yaptığı yazılı açıklamada, ''Biz BM Güvenlik Konseyi Daimi üyeleri olan müttefiklerimiz ABD, İngiltere ve Fransa'nın sorumluluk almalarını destekliyoruz'' ifadesini kullandı.

Merkel açıklamasında, 'Şam'ın Duma bölgesindeki kimyasal silahlı saldırıda çok sayıda çocuk, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiğini' öne sürerek, tüm bulguların Suriye yönetimini gösterdiğini belirtti.

Alman Şansölyesi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Biz BM Güvenlik Konseyi Daimi üyeleri olan müttefiklerimiz ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu konuda sorumluluk almalarını destekliyoruz. Askeri harekat uluslararası kimyasal silah kullanımına ilişkin uluslararası yasağın etkinliğini korumak ve Suriye rejimini başka ihlallere karşı uyarmak için gerekli ve ölçülüdür. Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminden 100 yıl sonra Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin erozyonuna karşı koymak için çağrıda bulunuyoruz. Almanya bu doğrultuda tüm diplomatik eylemleri kararlılıkla destekleyecektir.''