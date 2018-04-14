İran dini lideri Hamaney: Suriye'ye yönelik saldırı bir cinayettir

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, ABD ve müttefiklerinin Suriye’ye gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Suriye’ye gerçekleştiren saldırı bir cinayettir. ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı bir cinayete imza attı’’ dedi.

İran dini lideri Ayetullah Hamaney Suriye saldırısına yönelik bir açıklama yaptı.

İHA haberine göre Hamaney, ''Suriye’ye gerçekleştiren saldırı bir cinayettir. Açıkça söylüyorum ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı bir cinayete imza attı'' dedi.

Ayetullah Hamaney açıklamasının devamında, ''Geçtiğimiz yıllarda Irak’ta, Suriye’de ve Afganistan’da bulunup buna benzer cinayetler gerçekleştirip hiçbir şey elde etmedikleri gibi bu saldırıdan da bir şey elde edemeyecekler'' şeklinde konuştu.