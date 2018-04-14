ABD, Fransa ve İngiltere'den Suriye'ye ortak saldırı

ABD ve müttefikleri Şam'a hava saldırısı başlattı.

ABD ve müttefikleri Suriye'ye saldırdı. Görgü tanıklarına göre Şam ve Humus'a saldırı düzenleniyor.

- Tartus üzerinde jet hareketliliği gözlendi.

-Suriye hava savunması saldırıya karşılık veriyor.

-Trump, müttefiklerin de saldırıya katıldığını açıkladı. Trump, Rusya'yı tehdit ederek, "Rusya karar vermeli: Medeni ülkeler arasında mı olacak, yoksa tersi mi?" dedi. "Ortadoğu çok sıkıntılı bir bölge" dedi ve Suriye'de "süresiz olarak" kalmayacaklarını ve "kahramanları" sağ salim ülkelerine döndürmek istediklerini söyledi. "Bugün Fransa, İngiltere ve ABD haklı bir şekilde bu vahşete ve barbarlığa karşı güçlerini birleştirdi. Bugün askerlerimize sesleniyorum, tanrı onların yanında olsun. Dua ediyoruz ki ABD'yi korusun" ifadelerini kullandı.

-Ceyda Karan'ın Twitter'da yazdığına göre, Şam güneyinde, Kasve mahallesinde sivil konutlar vurulmuş.

- Suriye kaynakları: Humus T-4 hava üssüne (Tiyas) atılan tüm seyir füzeleri düşürüldü. Üs direniyor. Şam üzerinde düşürülen seyir füzesi sayısı en az 4.

- Britanya Başbakanı Theresa May: "Britanya silahlı kuvvetlerine Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesini azaltmak için saldırı emri verdim."

- Şam'ın doğusundaki Bilimsel Araştırma Merkezi ABD ve müttefikleri tarafından hedef alındı.

-İşte saldırıdan ilk görüntü: (04.25)

- Suriye kaynakları: Seyir füzesi saldırısı dalga dalga yapılıyor. Füzelerin bazıları hedefe ulaşıyor. Ancak Şam'ın doğusundaki bilimsel araştırma merkezi dışında henüz vurulduğu açıklanan bir hedef yok. Hedeflenen üsler özellikle T-4 ve Dumayr. Şam merkezinin güneyindeki, İsrail sınırını korumakla görevli Mezze Hava Üssü vuruldu.

- ABD kuvvetleri Şam'ın Caramana mahallesini vuruyor. (04.33)

- Şam'ın Barze mahallesinde bir konut kompleksi işgal kuvvetlerince bombalandı. (04.36)

-Fransa'dan açıklama: Macron, Fransa ordusuna Suriye rejimine yönelik saldırılara katılma talimatı verdi. (04.37)

- ABD ve müttefiki işgal kuvvetlerinin Şam'ın sivil bölgelerine saldırıları sonucunda en az 4 kişi yaşamını yitirdi. (04.40)

- Fox News'in aktardığına göre işgal kuvvetlerinin Suriye saldırısında B-1 ağır bombardıman uçakları da kullanılıyor. (04.41)

- Suriye kaynakları: Şam üzerinde düşürülen seyir füzesi sayısı 13 (04.42)

- ABD'li kaynaklara göre İsrail bazı hedefleri ABD'ye bildirdi. Hedeflerin bir kısmı daha önce İsrail'in vurduğu noktalar. (04.45)

- CNN: Suriye ordusunun elit birliklerinden 4. Zırhlı Birlik vuruluyor. Saldırı bir günle sınırlı olmayacak (04.48)

- Macron: Suriye'de kimyasal silah kullanımının normalleşmesine izin veremeyiz (04.50)

- Suriye resmi televizyonu: ''Hava savunma sistemlerimiz, Keswa üzerinde 13 füze düşürdü (04.51)

- Suriye resmi televizyonu: Suriye Hava Kuvvetleri ABD birliklerine karşı saldırı başlattı (04.54)

Suriye hava savunma sistemleri çalışıyor:

- Amerikalı kaynaklar Halep'teki "Cumhuriyet Muhafızları" noktalarının vurulduğunu aktarıyor. (04.59)

-Pentagon basın toplantısı başladı. James Mattis açıklama yapıyor. Mattis saldırı kararının bugün gündüz saatlerinde Trump tarafından verildiğin söylüyor. Hedefin Suriye'deki "kimyasal silah üretim merkezleri" olduğunu söylüyor. (05.05)

- ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, "Bu seferki saldırılar, 2017'deki saldırıya benzemeyecek" dedi. (05.08)

- CNN'e göre Suriye'ye yönelik emperyalist saldırıda İncirlik Üssü de kullanılıyor. (05.09)

- ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, saldırıların yapıldığı kentleri açıkladı: Şam ve Humus. ABD Savunma Bakanı James Mattis, CNN'in "Saldırı günler sürecek" iddiasını yalanladı. Saldırının tek seferlik olduğunu söyledi. Mattis'e göre saldırının devam edip etmeyeceği Esad'ın tavrına bağlı olacak. (05.11)

- Amerika Savunma Bakanı: "Saldırılar bitti ve belirlediğimiz tüm hedefleri vurduk. Hiç kaybımız yok." (05.12)

- ABD Savunma Bakanı: "Sonraki saldılara dair elimizde plan yok. Saldırılar bitti. Kimyasal silahların kullanıldığı noktaları vurduk."

- Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi başkanı Aleksandr Şerin, "ABD Suriye'ye yönelik saldırılar düzenleyerek tüm uluslararası kuralları ihlal ediyor ve Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir" açıklamasında bulundu.

Şerin, "ABD Başkanı Trump sadece dünya çapındaki bir suçlu değil, ikinci bir Adolf Hitler'dir. Bu, ikinci Belgrad'dır. Bu bir dönüm noktasıdır, egemen bir devlete karşı savaş ilanıdır" dedi. (05.28)

- ABD saldırılarında 118 seyir füzesi ateşlendiği öne sürüldü. Suriye merkezli kaynaklara göre, bunların en az 30'u düşürüldü. Şam üzerinde düşürülen seyir füzesi sayısı, Suriye Devlet Televizyonu tarafından 13 olarak açıklandı.

- SANA, ABD'nin liderlik ettiği saldırganlığın Humus'ta Suriye ordusuna ait depoları hedef aldığını bildirdi.

- Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD öncülüğünde Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen saldırıların 'sonuçsuz kalmayacağını' dile getirdi. Antonov, "En kötü endişelerimiz gerçekleşti. Uyarılarımız dikkate alınmadı. Önceden tasarlanan senaryo uygulanıyor. Bu gibi eylemlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyardık. Bu sonuçların tüm sorumluluğu Washington, Londra ve Paris'e aittir. Rusya Devlet Başkanının tahkir edilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.