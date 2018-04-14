Küba: ABD saldırısını güçlü bir şekilde kınıyoruz

Küba Cumhuriyeti Devrimci Hükümeti, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırısını "güçlü bir şekilde kınadıklarını" duyurdu. Açıklamada, saldırının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Sözleşmesi’nin ve uluslararası hukukun aleni ihlali olduğu vurgulandı.

Küba Cumhuriyeti Devrimci Hükümeti, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırısını "güçlü bir şekilde kınadıklarını" duyurdu. Açıklamada, saldırının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Sözleşmesi’nin ve uluslararası hukukun aleni ihlali olduğu vurgulandı.

Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi yayın organı Granma’da yer alan açıklamada, Küba Cumhuriyeti Devrimci Hükümeti'nin 13 Nisan gecesi ABD ve bazı müttefiklerinin Suriye’de askeri ve sivil hedeflere yeniden saldırısını en güçlü şekilde kınadığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca saldırının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Sözleşmesi’nin ve uluslararası hukukun aleni ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada ABD’nin Suriye’ye saldırısının, Suriye Devleti’nin kimyasal silah kullandığına dair hiçbir veri göstermeksizin gerçekleştiği hatırlatıldı. Ayrıca Suriye ve Rusya’nın çağrısıyla Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) Suriye’nin Duma iline kısa süre içinde bir araştırma ekibini göndereceğini açıkladıktan hemen sonra gerçekleştirildiği de kaydedildi.

Küba’nın Kimyasal Silah Sözleşmesi’nin imzacısı olarak, hiçbir durumda hiçbir aktör tarafından bu ve diğer kitle imha silahlarının kullanımını reddettiği vurgulandı.

Açıklamada Küba Devrimci Hükümeti’nin bu vahşi saldırı sonucu can ve mal kaybı yaşayan Suriye halkı ve devletinin yanında olduğu kaydedildi.