Birçok ülke saldırıyı kınadı

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye'ye saldırısı Çin, Küba, Mısır, Bolivya, Belarus, Çekya ve Lübnan tarafından keskin bir dille kınandı.

ABD, İngiltere ve Fransa’nın bugün erken saatlerde asılsız kimyasal silah iddialarına dayanarak Şam ve Humus illerinde sivil ve askeri kurumlara saldırmaları birçok devlet tarafından keskin bir dille kınandı.

SANA’nın haberine göre, saldırıyı kınayan ülkeler ve açıklamaları şöyle:

ÇİN: ULUSLARARASI KANUNLAR VE BM İLKELERİNE AÇIK BİR İHLAL

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chun Ying saldırının uluslararası kanunlar ve BM ilkelerine açık bir ihlal teşkil ettiğini belirtirken, ülkesinin Suriye’de daha fazla tırmandırmaya yol açan bu saldırıyı kınadığını vurguladı. Çinli yetkili kimyasal silah saldırısı iddialarının netleştirilmeden önce ön yargılı davranmanın doğru olmadığını ifade etti.

KÜBA: TÜM BÖLGEDE TEHLİKELİ SONUÇLARA YOL AÇABİLİR

Küba Dışişleri Bakanlığı ise kınama bildirisinde; uluslararası kanun ve BM misakına açık bir ihlal olarak nitelendirdiği saldırının Suriye ve tüm bölgede olumsuz durumları tırmandırabileceğini belirtti. Bültende Küba’nın, bu gibi saldırılara karşı Suriye ile tam dayanışmasına dikkat çekildi.

MISIR SURİYE İLE DAYANIŞMASINI YİNELEDİ

Mısır Dışişleri Bakanlığı yayımladığı kınama bülteninde üçlü saldırının Suriye halkının selametini tehdit ettiğine dikkat çekerken, Suriye’de siyasi çözüm sürecinde sağlanan önemli başarıları da tehdit ettiğini ifade etti. Bakanlık Mısır’ın güven ve istikrara kavuşmasında Suriye’ye desteğini ve Suriye halkı ile dayanışmasını bir kez daha kaydetti.

BOLİVYA BAŞKANI SALDIRGANLARIN BAHANELERİ ASILSIZDIR

Bolivya Başkanı Evo Morales ise üçlü saldırıyı keskin bir dille kınarken, ABD ve müttefiklerinin aslı gerçeği olmayan bahaneler altında egemen ülkelere ve halklara saldırmalarının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Morales ABD ve müttefiklerinin daha önce de benzer asılsız iddialar altında Irak’ı yerle bir edip bir milyondan fazla sivil vatandaşı katlettiklerine dikkat çekti.

BELARUS GAYRI MEŞRU SALDIRILARA SON VERİLMELİ

Belarus Dışişleri Bakanlığı üçlü saldırıyı kınama bildirisinde; dünyanın hegemonyacı güçlerinin uluslararası kanunlar ve BM ilkelerine aykırı ve gayrı meşru bir şekilde egemen ülkelere saldırılarına son verilmesi gereğinin altını çizdi. Bakanlık saldırıda öne sürülen iddiaların geçersiz olduğunu, kimyasal silah saldırısı iddialarının kesinleşmeden böyle bir saldırının yapılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

ÇEK CUMHURBAŞKANI SALDIRIYI KINADI

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milos Zeman ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye saldırısını keskin bir dille kınarken, kimyasal silah saldırısı iddialarının netleştirilmeden böyle bir saldırının yapılmasının mutlak bir şekilde uluslararası bir suç olduğunu vurguladı.

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI SALDIRININ TÜM BÖLGEYİ KRİZE SOKTUĞUNU BELİRTTİ

Diğer yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn; ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye bulundukları kanunsuz saldırıyı kınarken, tüm bölgeyi ciddi ve tehlikeli bir krize soktuğuna dikkat çekti. Avn saldırının Suriye halkının acılarına son verme ve siyasi çözüm sağlamada sağlanan tüm başarıları sabote edebileceğine dikkat çekti.