İsrail'den saldırı açıklaması: Suriye, İran ve Hizbullah'a önemli bir sinyal

İsrail İskan Bakanı Yoav Galant, Twitter hesabından, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği hava operasyonuyla ilgili yayımladığı mesajında, "Kimyasal silah kullanımı insanlık kurallarını aşan kırmızı çizgidir. Bu tür saldırılara daha fazla göz yumulmayacak" dedi.
Haaretz'de yer alan habere göre Galant, "ABD öncülüğünde Suriye'ye düzenlenen hava saldırıları Suriye, İran ve Hizbullah'a önemli bir mesaj" ifadelerini kullandı.
Geçen hafta Humus'un doğusundaki T-4 hava üssüne 2 savaş uçağıyla düzenlenen bombardımanda 7 İranlı askeri danışman hayatını kaybetmişti. Rusya ve İran, saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu.