Macron: ‘Sınırlandırılmış’ saldırı

​Macron, ABD ve İngiltere ile ortak gerçekleştirdikleri saldırının Suriye yönetimi kontrolünde bulunduğunu iddia ettikleri “kimyasal silah üretim tesisleri”yle sınırlandırıldığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye’de ABD ve İngiltere ile ortak gerçekleştirdikleri saldırıya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki Duma’da Suriye yönetiminin kimyasal saldırı düzenlediğini iddia ederek bu saldırıyla “kırmızı çizgi”nin aşıldığını belirtti. Macron, ABD ve İngiltere ile sabaha karşı gerçekleştirdikleri saldırının Suriye yönetiminin kontrolünde bulunduğunu iddia ettikleri “kimyasal silah üretim tesisleri”yle sınırlandırıldığını vurguladı.