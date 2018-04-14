Erdoğan'dan ABD saldırganlığına destek: Operasyonu doğru buluyoruz

Partisinin Fatih ilçe kongresinde konuşan AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırısına destek verdi.
Partisinin Fatih ilçe kongresinde konuşan AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yönelik operasyonunu doğru bulduklarını söyledi.
Erdoğan, ABD'nin İngiltere ve Fransa ortaklığıyla Suriye'ye yönelik saldırısına ilişkin olarak, "Yapılan operasyonu doğru buluyoruz" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Bu sabah erken saatlerde Amerika, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye rejimine karşı bir operasyon yapıldı. Bu operasyonu doğru buluyoruz. O çocuklara atılan kimyasalın faili kimse, bunun bedelini ödemesi lazım. Bu saldırıların karşılığı olduğu gösterilmiş oldu.
- Sayın Theresa May ile görüştük, biraz sonra da sayın Macron ile görüşeceğim.