Suudi Arabistan'dan ABD saldırganlığına tam destek

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği saldırıya Suudi Arabistan'dan tam destek geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği operasyona tam destek veriyoruz" denildi.

Suriye yönetiminin halka yönelik katliam yaptığını iddia eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, söz konusu askeri operasyonun, uluslararası yasaklı kimyasal silahların masum sivillere karşı kullanmaya devam edilmesine cevap olarak yapıldığı savundu.

Açıklamada ayrıca, Suriye'nin askeri operasyonlara maruz kalmasının sorumlusunun Esad yönetimi olduğu iddia edildi.