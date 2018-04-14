ABD: Bir seferlik vuruş

ABD Savunma Bakanı Suriye'ye yönelik saldırının ilk dalgasının ardından yaptığı açıklamada bunun 'bir seferlik vuruş' olduğunu söyledi. Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırmasıyla birlikte, şimdi bir 'diplomasi arası' mı verilecek sorusu gündemde.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Suriye'yi hedef alan saldırının “bir seferlik vuruş” olduğunu söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geçen yıl gerçekleştirilen saldırıda gerekli mesajı almadığını söyleyen Mattis, bu hamleyle kendisine güçlü bir mesaj verdiklerini düşündüğünü söyledi. Saldırının sürüp sürmeyeceği yönündeki soruya, “Bu Esad'a bağlı” yanıtını verdi.

Saldırının askeri boyutuna ilişkin bilgi veren ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph F. Dunford ise bu akşam gerçekleştirilen saldırının nicelik ve niteliksel olarak 2017'dekinden farklı olduğunu belirtti ve 2017'de tek taraflı olarak tek bir yerin hedef alındığını söyledi. Dunford bunun “Suriye'nin Nisan 2017'deki kimyasal saldırısıyla ilişkili uçaklara” odaklandığını ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırı emri verdiğini duyurduğu konuşmasında, geçen yılki saldırıyla ilgili olarak, 58 füze attıklarını ve Suriye Hava Kuvvetleri'nin yüzde 20'sini yok ettiklerini söylemişti.

ÜÇ TESİS HEDEF ALINDI

Dunford, akşamki saldırıda iki müttefikle birlikte birden fazla hedefi vurduklarını, bunların Suriye'nin kimyasal ve biyolojik silah geliştirdiği tesisler olduğunu ileri sürdü. Önemli miktarda hasarın olduğunu ve Suriye'nin bu alanda yıllarca geriletildiğini savundu.

Dunford'a göre, ilk tesis, Şam bölgesinde yer alan bir bilimsel araştırma merkeziydi. Dunford tesisin “kimyasal ve biyolojik silahlarla ilgili bir araştırma, geliştirme, üretim ve test merkezi” olduğunu belirtti. İkinci hedefin Humus'un batısında kalan bir kimyasal silah depolama tesisi olduğunu söyleyen Dunford, buranın sarin ve ön üretim ekipmanı depolanan Suriye'nin birincil tesisi olduğunu düşündüklerini kaydetti. Dunford, ikincinin yakınlarında yer alan üçüncü hedefinse, hem kimyasal silah depolanan bir tesis ve hem de önemli bir komuta üssü olduğunu ileri sürdü.

FARKLI FÜZE SAYILARI VERİLİYOR

Suriye Devlet Televizyonu hava savunma sistemlerinin 13 füzeyi havada imha ettiğini duyururken, Rusya Savunma Bakanlığı 100'den fazla füzenin atıldığını ve “belirgin miktarda” füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İran atılan füzelerin “büyük çoğunluğunun” imha edildiğini söylerken, ABD'li savunma yetkilileri bu konuda daha sonra açıklama yapılacağını duyurdu.

Genelkurmay Başkanı Dunford, “herhangi bir misillemeyle karşılaşıldı mı” sorusuna, Suriye savunma sisteminin karadan havaya sistemlerinden bir yanıt aldıkları ve başka bir hareketle karşılaşmadıkları yanıtını verdi. Dunford operasyonun CENTCOM tarafından yürütüldüğünü de kaydetti.

ABD'nin herhangi bir kaybı olup olmadığı yönündeki soruya da Dunford “Bize ulaşan bir kayıp bilgisi yok” yanıtını verdi.