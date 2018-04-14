Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma bölgelerine ABD füzeleri girmedi

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ve müttefikleri tarafından ateşlenen hiçbir füzenin, Tartus ve Hmeymim'in de dahil olduğu Rusya hava savunmasının sorumlu olduğu alana girmediğini bildirdi.

ABD, İngiltere ve Fransa, bu gece Suriye'ye dönük beklenen saldırıyı gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve müttefikleri tarafından ateşlenen hiçbir füzenin, Tartus ve Hmeymim'in de dahil olduğu Rusya hava savunmasının sorumlu olduğu alana girmediği bildirildi.

Bakanlık, saldırıda havadan karaya ve kruz olmak üzere 100'den fazla füze fırlatıldığını, füzelerin çoğunun imha edildiği bildirdi.

Açıklamada, saldırıyı Kızıl Deniz'deki iki ABD savaş gemisinin, Akdeniz'deki taktik uçaklarının ve Tanf bölgesindeki B-1B bombardıman uçaklarının gerçekleştirdiği kaydedildi