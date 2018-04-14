Pentagon: Tüm hedefleri başarıyla vurduk

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'Tüm hedefleri başarıyla vurduk' denildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye'ye saldırıyla ilgili "Tüm hedefleri başarıyla vurduk" açıklaması yaptı.

Sputnik'in haberine göre, Pentagon sözcüsü Dana White gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD-Fransa- İngiltere ortak operasyonuyla Suriye'ye yönelik füze saldırılarında "tüm hedefleri başarıyla vurduklarını" öne sürdü.

White "Suriye'de sorun aramıyoruz ancak uluslararası hukukun bu kadar ağır şekilde ihlal edilmesine izin veremeyiz. Tüm hedefleri başarıyla vurduk. Saldırılar meşru, yasal ve orantılıydı" dedi.

"Esad hükümetinin kimyasal silah programı sağlam darbe aldı" diyen White "Kimyasal silahları tekrar kullanma kabiliyetinin ciddi ölçüde azaldığına eminiz" diye konuştu.