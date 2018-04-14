'Kimyasal tesisler vuruldu' ciddiyetsizliği

Saldırıyı düzenleyen ABD, İngiltere ve Fransa tarafından yapılan açıklamalarda Suriye'ye yönelik hava operasyonlarında üç ayrı kimyasal silah üretim ve depolama tesisinin vurulduğu belirtildi. Söz konusu iddia temelsiz ve ciddiyetsiz olarak değerlendiriliyor.

Suriye'ye yönelik saldırıyla ilgili ABD, İngiltere ve Fransa tarafından yapılan açıklamalarda kimyasal silah üreten ve depolayan üç ayrı tesisin vurulduğu iddia edildi. Sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kimyasal silah bir yana herhangi bir kimyasal üretim tesisinin vurulmasının büyük bir faciaya, geniş bir bölgede yaygın zehirlenmelere yol açması gerektiği, bu doğrultuda bir gelişme olmadığını dikkat çekildi. Sosyal medya kullanıcıları "Söylendiği gibi kimyasal silah tesisi vurulsaydı, etrafa yayılması ve binlerce kişiyi öldürmesi gerekmiyor muydu" sorusunu gündeme getirdi.

İngiltere Başbakanı May saldırı sonrası yaptığı açıklamada saldırıda üç önemli noktanın hedef alındığını, Şam yakınlarında bulunan kimyasal silahların üretildiği iddia edilen Bilimsel Araştırma Merkezi, Humus’un batı bölgesinde bulunduğu ileri sürülen kimyasal silah deposu ve yine o bölgede bulunduğunu iddia ettiği bir kimyasal mühimmat deposunun vurulduğunu kaydetmişti.

FRANSIZLAR ISRARLI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da saldırının "kimyasal silah üretim tesisleri" ile sınırlandırıldığını söylemişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da öğleden sonra yaptığı açıklamada Suriye’de belirli hedeflerin vurulması sayesinde Beşar Esad’ın kimyasal cephanesinin büyük bir bölümünün yok edildiğini iddia etti. Belirledikleri hedefe ulaştıklarını söyleyen Le Drian "Bu operasyonun hedefi Beşar Esad’ın kaçak kimyasal aletlerini yok etmekti" dedi.