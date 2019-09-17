Pence’ten tehdit: Suudi Arabistan’daki saldırıya karşılık vermeye hazırız

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Suudi Arabistan’da petrol tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili olarak ABD ordusunun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Saldırıları Yemen’deki Husiler üstlenmişti ancak ABD saldırının arkasında İran’ın olduğunu iddia ediyor.

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