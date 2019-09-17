Pence’ten tehdit: Suudi Arabistan’daki saldırıya karşılık vermeye hazırız

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ordusunun Suudi Arabistan’da haftasonu iki petrol tesisine düzenlenen saldırılara karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.
POMPEO SUUDİ ARABİSTAN YOLUNDA
Washington’da Heritage Foundation’da konuşan ABD Başkan Yardımcısı Pence “Haftasonu Suudi Arabistan’da bir dizi petrol tesisine düzenlenen sebepsiz saldırıların ardından size söz veriyorum, biz hazırız” dedi. ABD ordusunun “müttefiklerinin çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu” söyleyen Pence, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun saldırılara verilecek karşılığı görüşmek üzere Suudi Arabistan’a gittiğini söyledi.
'ABD 'KANITLARINI' BM GENEL KURULUNDA SUNACAK'
Öte yandan ABD’nin CBS News kanalında bazı üst düzey ABD’li yetkililere dayandırılan haberde petrol tesislerine saldırıda kullanılan insansız hava araçları ile füzelerin İran’ın güneyinden fırlatıldığının tespit edildiği iddia edildi. AFP ise üst düzey bir ABD’li yetkilinin konuyla ilgili kanıtlarını gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda açıklayacaklarını söylediğini duyurdu.
Aramco’nun tesislerine düzenlenen saldırıları Yemen’de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona karşı savaşan Şii Husi güçleri üstlenmişti. Ancak ABD ve Suudi Arabistan saldırıların arkasında İran olduğunu iddiasını sürdürüyor. İran iddiaları reddediyor.