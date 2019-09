Suudi ordusu, Aramco’nun İran silahlarıyla vurulduğunu iddia etti

Yemen’de 2015’ten beri saldırılar düzenleyen Suudi liderliğindeki koalisyondan yapılan açıklamada Suudi Arabistan’a ait Aramco petrol şirketine ağır darbe indiren Cumartesi günkü saldırıların İran silahlarıyla düzenlendiği ileri sürüldü.

Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Aramco’nun tesislerine Cumartesi günü yapılan saldırılarla ilgili Suudi ordusundan yapılan açıklamada saldırıların İran silahlarıyla yapıldığı ve kaynaklandığı yerin Yemen olmadığı iddia edildi.

Yemen’de Şii Husi güçlerinin 2015’te yönetimi ele geçirmesinden bu yana ülkeye yönelik saldırılarını sürdüren Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyondan bugün bir açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da basın toplantısı düzenleyen koalisyon sözcüsü Türki el-Maliki, Cumartesi günkü silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) yapılan saldırılara dair soruşturmanın devam ettiğini belirterek ilk belirlemelere göre saldırıda kullanılan silahların İran’a ait olduğunu ileri sürdü. Maliki SİHA’ların nereden atıldığının belirlenmesi için incelemenin sürdüğünü kaydetti. Maliki “Husi milislerinin iddia ettiği gibi saldırı Yemen’den kaynaklanmadı” iddiasında bulundu.

Yemen’de Suudi koalisyonunun saldırılarına karşı yaklaşık 5 yıldır karşı koyan Husi silahlı kuvvetleri, Cumartesi günkü saldırıyı üstlenmişti. Husiler dünya petrol arzının yüzde 5 oranında düşmesine ve petrol fiyatlarında son 30 yıldaki en yüksek sıçrayışa yol açan saldırıda 10 SİHA’nın kullanıldığını dile getirdi.

Husi Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri bugün yaptığı açıklamada “Suudi rejimini temin ederiz ki seçtiğimiz her yere o anda ulaşabiliriz. Vurduğumuz tesislerdeki şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz, menzilimizdesiniz ve her an vurulabilirsiniz. Suudiler hesaplarını gözden geçirsin ve Yemen'e yönelik saldırılara ve ablukaya son versin” dedi.

ABD saldırılarla ilgili İran’ı suçlarken, İran saldırıyla herhangi bir bağlantısı olduğu iddialarını reddetmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de bugün Ankara'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu saldırıyı Yemen'i bombalayanlara sormak lazım. Yemen halkı bütün bu saldırılara karşı Suudi Arabistan ve BAE'ye verilen silah desteğine karşılık veriyorlar, meşru savunma haklarını kullanıyorlar, karşı saldırıda bulunuyorlar ve temel çözüm yolu da bu saldırılara son verilmesidir. Yemen'e barış geldiğinde petrol de güvenlik içinde üretilir ve ihraç edilir" dedi.