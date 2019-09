Trump: İran saldırıyla ilgisi olmadığını söylüyor, göreceğiz

Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Aramco’ya yönelik İHA saldırılarını Yemen’de Suudi destekli hükümete karşı savaşan Husiler’in silahlı kuvvetleri üstlenirken ABD İran’ı suçlamaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump bugün Twitter’dan paylaştığı mesajında İran’ın yazın Basra Körfezi’nde düşürdüğü ABD'ye ait İHA’ya atıfta bulunarak “İran’ın gerçekte yakınında olmadığını bildiği halde kendi havasahası içinde bulunduğunu söyleyerek İHA’yı vurduğu zamanı hatırlayın. Bunun büyük bir yalan olduğunu bilerek bu hikayeye sıkı sıkıya bağlı kaldılar. Şimdi de Suudi Arabistan’a saldırıyla ilgilerinin olmadığını söylüyorlar. Göreceğiz” diye yazdı.

Remember when Iran shot down a drone, saying knowingly that it was in their “airspace” when, in fact, it was nowhere close. They stuck strongly to that story knowing that it was a very big lie. Now they say that they had nothing to do with the attack on Saudi Arabia. We’ll see?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2019