İran: ABD’nin her şey için bizi suçlamasıyla Yemen’deki savaş durmayacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bu gün yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ı her şey için suçlayarak Yemen'deki savaşı durduramayacağını söyledi.

Cumartesi günü, Suudi Arabistan’da Aramco'ya ait iki petrol tesisine İHA saldırısının düzenlenmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, olayın arkasında İran’ın bulunduğunu iddia etmişti. Yemenli Husiler saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

İran Dışişleri Bakanlığı Pompeo'nun iddialarını yanlış olarak nitelendirdi. Zarif sosyal medya paylaşımında "ABD ve müşterileri, Yemen'de silah üstünlüğünün askeri zafere yol açabileceği yanılsaması yüzünden sıkışıp kaldı. İran'ı suçlamak felakete son vermeyecek. 15 Nisan’daki savaşı sona erdirme ve görüşmelere başlama önerimizi kabul etmekse son verebilir." ifadelerini kullandı.

Having failed at "max pressure", @SecPompeo's turning to "max deceit"

US & its clients are stuck in Yemen because of illusion that weapon superiority will lead to military victory.

Blaming Iran won't end disaster. Accepting our April '15 proposal to end war & begin talks may.

— Javad Zarif (@JZarif) September 15, 2019