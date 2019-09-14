Suudi Arabistan’ın iki büyük petrol tesisine İHA saldırısı

Suudi Arabistan’da iki büyük petrol tesisinde dün gece yangın çıktı. Suudi Arabistan'ın ordu sözcülerinden biri, yangının İHA saldırılarından kaynaklandığını ve saldırıyı Husiler'in üstlendiğini belirtirken, Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, tesislere 10 İHA saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Suudi Arabistan’da iki büyük petrol tesisinde dün gece yangın çıktı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, “Yerel saatle sabah 4’te Aramco şirketinin güvenlik servisi, insansız hava araçları ile yapılan saldırılar sonucu Abkayk ve Khurais’te yer alan iki tesisinde çıkan yangına müdahale etti” açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan'ın ordu sözcülerinden biri, yangının İHA saldırılarından kaynaklandığını ve saldırıyı Husiler'in üstlendiğini belirtti.

Olaya ilişkin açıklama yapan Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Abkayk ve Khurais'teki tesislere 10 İHA saldırısı düzenlediklerini belirterek, Yemen savaşının devam etmesi durumunda saldırıların daha da şiddetleneceğini söyledi.