Güne soL'dan bakın: 27 Ekim 2023

Öğrenciler tüm ülkede Zeren için sokağa çıktı: İl il protestolar

Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler, Aydın'daki yurtta asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş için sokağa çıktı.

Zeren Ertaş’ın ölümü: Asansör faciası ve sonrasıyla ilgili bilmeniz gereken her şey

Aydın’da KYK Yurdu’nda asansör düştü, Zeren öldü. İki gündür tüm ülkede öğrenciler eylemde. soL, olayla ilgili bilinmesi gereken tüm ayrıntıları derledi.

Zeren’in cenazesinde müftü: Her canlı ölümü tadacaktır, emir büyük yerdendir, itiraz edecek makam yoktur

Asansör faciasında ölen Zeren Ertaş için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazında Pendik Müftüsü Musa Bilgiç, "Zeren'in ölümünde itiraz edilecek hiçbir makam yoktur" buyurdu.

Hanönü’nde depremin ardından atık barajında yıkılma tehlikesi

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde dün meydana gelen depremin ardından, Acacia Maden İşletmelerinin kimyasal atıklarını döktüğü atık barajında kayma meydana geldiği iddia edildi.

İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciler asansörde kaldı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğrenciler okulun asansöründe kaldı.

Madalyonun diğer yüzü yurt bulamayan öğrenciler: 'Artvin'de akreplerin içinde yaşıyoruz'

Türkiye'de üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorunları gündem olmaya devam ediyor. Bir örnek de Artvin'den. Şehirde yurt bulamayan öğrenciler akreplerin bastığı yerlerde kalıyor.

Kent Suçları Takip Ağı: Söğütlüçeşme'ye AVM yapmak kent suçudur

Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı, 31 Ekim Salı günü saat 09.30'da İstanbul 5. İdare Mahkemesi önünde Söğütlüçeşme'de yapılan "AVM vurgununa dur demek" için bir araya gelecek ve basın açıklaması yapacak.

Asansör faciasına adım adım böyle gelindi: AKP rant istedi, CHP şirketlere verdi

Denetimleri kamu adına meslek odaları yapıyordu. AKP TMMOB'ye saldırdı, yetkilerini kısıtladı. CHP Efeler dahil kendi belediyelerinde TMMOB yerine şirketlerle anlaştı. Sonuç, Zeren'in ölümü oldu.

İzmir'de KYK yurdu manzaraları: Yemeklerde böcek, yurtta fare, ulaşımda taciz

İzmir Bayraklı'daki KYK Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler yaşadıkları sorunları soL'a anlattı. Verilen yemeklerle aç kaldıklarını ifade eden öğrenciler, yurdu farelerin bastığını söylüyor.

TKP'den Zeren Ertaş açıklaması: 'Halk çocuklarını sahipsiz bırakmayacak'

Bir öğrencinin ölümüyle sonuçlanan asansör faciasına ilişkin açıklama yayımlayan Türkiye Komünist Partisi, ''Şimdi halkın çocuklarına sahip çıkma zamanıdır'' dedi.

Gazze'de 21. gün: İsrail'in bombardımanı sürüyor

İsrail Gazze'yi bombalamayı sürdürüyor. Hamas ateşkes ilan edilmeden rehinelerin serbest bırakılmasının mümkün olmadığını duyurdu. AB'den Hamas'ın katılmadığı "barış konferansı" çağrısı geldi.

Yurt müdürü öğrencilere 'akıl' verdi: 'Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme asansöre'

KYK Sinop Seyyid İbrahim Bilal Öğrenci Yurdu'nda Zeren Ertaş için eylem yapan öğrencilere yurt müdürü "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" dedi.

KYK panikte: Ülke genelinde yurtlarda asansör bakımı yaptılar, birçoğunu kapattılar

Aydın'daki öğrenci yurdunda meydana gelen asansör faciasının ardından bir öğrenci yaşamını kaybetmişti. Olayın ardından KYK yurtlarında bir gecede tüm yurtlar denetlendi ve asansörler bakıma alındı.

Asansör faciasının ardından yurttaki ilk gece: 'İki gün önce yurttu burası, şimdi yas evi gibi'

Aydın'daki asansör faciasının yaşandığı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler kazanın ardından ilk geceyi anlattı: "Daha iki gün önce cıvıl cıvıl bir yerdi burası."