Kent Suçları Takip Ağı: Söğütlüçeşme'ye AVM yapmak kent suçudur

Yapılan itirazlar ve devam eden hukuki sürece rağmen yapımına devam edilen İstanbul Söğütlüçeşme'deki AVM projesinde sona geliniyor. Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı, Söğütlüçeşme'de yapılan "AVM vurgununa dur demek" için 31 Ekim Salı günü 09.30'da İstanbul 5. İdare Mahkemesi önünde basın açıklaması düzenleyecek.

Bakanlığın 'Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir' kararının ardından açılan davada, Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı avukatları ısrarı sonucu bilirkişi heyeti atanmış ve 11 Nisan'da inceleme yapılmıştı. Hızla süren inşaata rağmen hazırlanması iki ay süren rapor, 16 Haziran'da mahkemeye teslim edilmişti.

Yapılan itirazlar ve devam eden hukuki sürece rağmen inşasına devam edilen İstanbul Söğütlüçeşme'deki AVM projesinde sona geliniyor. Açılmış olan davada her ne kadar Kent Suçları Takip Ağı Hukuk komisyonun tarafınca yürütmenin durdurulması talebi kabulü için gerekli şartların oluştuğu açıkça ortaya konmuşsa da, gerek bilirkişi raporuna ilişkin beyanlar, gerek ilgili dilekçeler, dikkate alınmaksızın yürütmenin durdurulması talebinin reddine ve de duruşmanın yapılmasına karar verildi.

Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı, basın açıklamasına yapılan çağrıda şunları ifade etti:

"Bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın değerlendirilmemiş olması nedeniyle verilen kararın açıkça hukuka aykırı olması ve önlenemeyecek kamusal zararlara sebep verecek olması bakımından duruşmanın son derece önemli olduğunu belirtmek isteriz. ÇED Gerekli değildir kararının iptali için açılan davanın duruşması 31 Ekim 2023 Salı günü saat 10:00’da görülecektir. Duruşma öncesi ve sonrası adliye önünde Kadıköy halkı ile birlikte basın açıklaması yapılacaktır. Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı rant uğruna çevre katliamı yapan, tüketim uğruna her yeri alışveriş merkezi yapan inşaat patronlarına ve buna izin verenlere karşı bir araya geliyor. İstanbul’un yağmalanmasına bir son verin!"

Öte yandan Kent Suçları Takip Ağı, İBB, Kadıköy Belediyesi, TMMOB, SPO, JMO, MMO, ÇMO'ya davaya davet eden resmi yazı yolladığını açıkladı.