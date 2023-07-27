Söğütlüçeşme'de 'kopyala-yapıştır' bilirkişi raporu: Uzmanlar bilimsel mütalaayla itiraz etti

Yapılan itirazlar ve devam eden hukuki sürece rağmen yapımına devam edilen İstanbul Söğütlüçeşme'deki AVM projesinde sona geliniyor.

Bakanlığın 'Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir' kararının ardından açılan davada, Kadıköy Kent Suçları Takip Ağı'nın ısrarı sonucu bilirkişi heyeti atanmış ve 11 Nisan'da inceleme yapılmıştı. Hızla süren inşaata rağmen hazırlanması iki ay süren rapor, 16 Haziran'da mahkemeye teslim edildi.

Büyük oranda projenin tanıtım metnini esas alan bilirkişi raporu hata ve eksiklikleriyle dikkat çekti. Bu duruma ise 'inşaat alanının rahat incelenebilir durumda olmaması' gerekçe gösterildi.

'Gerçek bir değerlendirme değil'

Tartışmalı raporu soL'a değerlendiren davanın avukatlarından Eylül Evren, 'incelemenin' hukuki amaca uygun olmayacağını söyledi:

''Bilirkişi raporunda proje tanıtım metninden referansla bir değerlendirme yapılmış. Bunun yanısıra inşaat alanı rahat incelenebilir bir durumda olmadığı için böyle yaptıklarını belirtiyorlar. Ancak keşfin amacı inşaat alanını incelemek, buna ilişkin değerlendirme yapmak ve bu alandaki etkileri tespit ederek bir rapor oluşturmaktır. Bu haliyle bilirkişi raporunun hukuki amaca uygun ve gerçek bir değerlendirme olmadığını söyleyebiliriz.''

Bilim insanları mütalaa ile yanıt verdi

Projeyi 'alternatifsiz' bulan bilirkişi heyeti, önemli bir bölümü AVM olarak tasarlanan yapının, yolcuların 'zaruri alışveriş ihtiyacını' karşılama niyetinden uzakta olduğunu kaydetse de “Çevre Etki Değerlendirmesi gerekli değildir” sonucuna vardı.

Bilirkişi raporundaki hata ve eksiklere dikkat çeken Prof. Dr. Güngör Evren, Prof. Dr. Haluk Gerçek, Prof. Dr. Ergun Gedizlioğlu ve Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar değerlendirmelerini bir mütalaada birleştirerek mahkeme heyetine sundu.

Bilirkişi raporunun proje kapsamında inşa edilecek 108 dükkandan oluşan ticari merkezin bölge dışından gelecek ziyaretçi sayısını artıracağı öngörüsüne dikkat çeken uzmanlar, bu durumun ulaşım ve çevre sorunlarını artıracağına işaret etti.

Uzmanların bilirkişi raporundaki saptamalara verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle: