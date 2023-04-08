Söğütlüçeşme'deki AVM projesine karşı eylem: 'Halkın itirazı var'

İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme’deki “viyadük inşası ve çevre düzenleme işi” olarak adlandırılan AVM projesine karşı açılan davadan 8 ay sonra mahkeme 11 Nisan için bilirkişi keşif kararı verdi.

Bilirkişi keşfi öncesinde yurttaşlar bugün Söğütlüçeşme'de bir araya gelerek projenin iptalini istedi.

Kent Suçları Takip Ağı'nın çağrısıyla yapılan eyleme Validebağ Gönüllüleri, Kadıköy Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği, 10. Köy Derneği, Sol Parti ve TKP katıldı.

Kent Suçu Hukuk Komisyonu Avukatlarından Eylül Evren hukuki süreçle ilgili bilgi verdi. Hukuki kararların rant için hızlıca verilirken, halk için verilmesi gereken kararların aylar sürdüğünün altını çizen Evren, ''Bu inşaatın altında kalmak istemiyoruz, sürecin takipçisi olacağız'' dedi.

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına konuşan Ömür Yaşayan "Yıllarca bilime, tekniğe ve doğaya düşman AKP iktidarı, yasa ve yönetmelikleri patronların çıkarı gözeterek çevre ve halk sağlığı sorunlarına yol açmaktadır. 1969’da çevre hareketinin baskısıyla büyük ölçekli projelerin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi amacı ile açığa çıkan ÇED, şimdi şirketlerin projelerin tanıtım dosyası haline gelmiştir. Birçok talan projelerinde hukuksuzluk, projelerine göre yönetmelik çıkardıklarını, üniversitelerin bu projelere hizmet etmesi için baskılandığını, bilirkişilere tehdit veya bilirkişi raporlarının toplum çıkarları gözettiğinde mahkemelerce reddedildiğini ve sermayenin çıkarını gözetildiğini hep birlikte gördük. Bu hukuksuzluk ve bu bilimsizliği teşhir ettik. Biliyoruz ki bu yıkımı emeğine ve yaşadığı doğal çevreye sahip çıkan bir halk hareketi ile durdurulabilir. Biz de kentine sahip çıkan yurttaşları gibi bilirkişi keşif gününde TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak Kadıköy halkını, kentimizi yalnız bırakmayacağız" dedi.

'Bu böyle gitmez, halkın itirazı var'

Daha sonra söz alan Türkiye Komünist Partisi 1. Bölge Milletvekili adayı Fulya Girginer "Söğütlüçeşme’de her şeye rağmen bu hukuksuz proje sürüyor. Hepimizi perişan eden deprem bile onları durduramıyor, gece gündüz demeden çalışıyorlar. Adeta kansere çare bulmak üzerelermiş gibi veya depremde can kurtarırlarmış gibi bir gayretle bu garabeti ilerletiyorlar" dedi.

Projenin sorgulanmasına devletin, yargının ve şirketlerin el ele karşı durduğunu ifade eden Girginer "Bu böyle gitmez. Halkın itirazı var! Onlar istediğinde 1 ayda karar çıkarabildikleri davada 8 ayda ancak bilirkişi keşfi tarihi alınabildi. Biz Kent Suçları Takip Ağı olarak, önümüze çıkan veya çıkarılabilecek olan tüm engellere rağmen bu işin peşini bırakmayacağız. Söğütlüçeşme’de yapılan proje neresinden bakarsanız bakın uygunsuzdur. Kamu kaynaklarını bir takım şirketler yararına kullanan, deprem güvenliği açısından riskli, yeşil alanı yok eden, ulaşımı kötüleştirecek ve yerel esnafı zora sokacak olan bu projenin durdurulması için direnmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Kadıköy'ün daha fazla AVM'ye ihtiyacı yok'

Girginer'den sonra söz alan Türkiye Komünist Partisi 1. Bölge Milletvekili adayı Halide Başaran Kadıköy'ün daha fazla AVM'ye ihtiyacı olmadığını, yeşil alanların yok edilip her yerin inşaata döndüğünü söyledi. Kamusal alanlara inşaat ve çevre mühendisleri ve mimarlarla teknik çalışmalar yaparak sahip çıktıklarını anlatan Başaran, ''Burayız ve Kadıköy'e sahip çıkıyoruz. Takipteyiz'' dedi.

'Avukatların ısrarlı takibi sonucu keşif yapılacak'

Kent Suçu Takip Ağı adına basın açıklamasını Murat Hiçbezmez okudu.

Hiçbezmez şunları söyledi:

"İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme’deki 'viyadük inşası ve çevre düzenleme işi' olarak adlandırılan AVM projesiyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararının iptali için İdare Mahkemesi’nde görülmekte olan davada, Kent Suçları Takip Ağı avukatları ve Kadıköylülerin aylar süren mücadelesi sonucunda verilen keşif kararı için bilirkişiler belirlenerek tarih verildi.

Ağustos ayında açılan davada, Kasım ayında ara karar ile keşif kararı verilmesine rağmen, tüm uğraşlara karşın yürütmenin durdurulması talepli iptal davasında keşif için bilirkişiler belirlenmemiş ve herhangi bir adım atılmamıştı. Kent Suçları Takip Ağı Hukuk Komisyonu avukatlarının defalarca dilekçe sunduğu, mahkemeyi süren inşaat sebebiyle zararın telafisinin mümkün olmayacağı konusunda uyardığı, basın açıklaması ile çağrı yaptığı dosyada, yürütmenin durdurulmasına ilişkin incelemenin gecikmesi sebebiyle, 6 Mart günü Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayette bulunulmuştu.

7 Mart günü dosyaya eklenen yazıda keşif için bilirkişi heyeti belirlenerek keşfin 11 Nisan günü, saat 13.00'da yapılacağı belirtildi.

Özetle Ağustos ayında açılan davaya 8 ay sonra bilirkişi keşfi yapılabiliyor. Bu da ancak avukatların ısrarlı takibi ile oluyor. Hukuk süreçlerinin her zaman bu kadar yavaş yürümediğini aynı projenin diğer aşamaları gösteriyor bizlere.

13. İdare Mahkemesi, 8 Mayıs’ta megakentin en kıymetli bölgelerinden biri olan Söğütlüçeşme’yi gar görünümlü AVM’ye çevirecek imar planlarının yürütmesini durdurmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın karara itirazı üzerine üst mahkeme 2 Haziran’da 193 milyonluk proje için verilen yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştı. Yani 1 aydan kısa süre içinde yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına ilişkin sonuç alınabilmiş ve bundan 1 hafta sonra da, 9 Haziran tarihinde valilik tarafından ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararı verilebilmişti.

Biz Kent Suçları Takip Ağı olarak, önümüze çıkan veya çıkarılabilecek olan tüm engellere rağmen bu işin peşini bırakmayacağız. Söğütlüçeşme’de yapılan proje neresinden bakarsanız bakın uygunsuzdur. Kamu kaynaklarını birtakım şirketler yararına kullanan, deprem güvenliği açısından riskli, yeşil alanı yok eden, ulaşımı kötüleştirecek ve yerel esnafı zora sokacak olan bu projenin durdurulması için direnmeye devam edeceğiz."

Açıklama sırasında "Söğütlüçeşme'de AVM istemiyoruz", "Söğütlüçeşme İstasyon, Haydarpaşa gardır", "Sermaye defol Kadıköy halkındır", "Yasadışı inşaat durdurulsun" sloganları atıldı.