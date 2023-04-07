Söğütlüçeşme AVM vurgununa kurban giderken: Fıratcan İnşaat'ı yakından tanıyalım

Başta bir ulaşım projesi olarak planlanan ancak daha ilk kazının vurulduğu gün bir AVM vurgunu olduğu ortaya çıkan İstanbul Söğütlüçeşme'deki viyadük inşaatı son hız devam ediyor. Tüm itirazlara ve devam eden yargı sürecine karşın hızla süren inşaatta 11 Nisan günü bilirkişi heyeti tarafından inceleme yapılacak.

Proje ilk belirginleşmeye başladığı günden bu yana muhatap denilebilecek firma Fıratcan İnşaat oldu. Fıratcan İnşaat, "Söğütlüçeşme'de viyadük çalışması" olarak duyurulan projenin yüklenici firması olarak karşımıza çıktı. Peki İstanbul'un en işlek noktalarından birinde, ulaşımdaki aksamaları giderme gerekçesiyle yapılacağı söylenen bu projeyi üstlenen Fıratcan İnşaat kim? Daha önce hiç değilse benzer bir tane proje geçmişi var mı? Yanıtları ararken bir sonuç elde edememekle birlikte soru işaretleri de artıyor.

Fıratcan İnşaat kimdir?

Tam adı Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. olan firma aslında 2004'ten bu yana faaliyette.

4 ortakla kurulan şirketin kuruluş adresi de bir o kadar enteresan. Firma 2004 yılında, kuruluş adresi olarak "Viyadük altı, No:1, Söğütlüçeşme"yi bildiriyor. Yani bundan tam 19 yıl önce firmanın adresini Söğütlüçeşme viyadüğü olarak göstermesi de ortakların AVM projesini uzun yıllardır beklediğini düşündürüyor.

Zaten o tarihten itibaren de Fıratcan İnşaat sektördeki kariyerine adeta bir hayalet şirket olarak devam ediyor. Çünkü firmanın geçmişine bakıldığında Söğütlüçeşme ihalesini beklemek dışında ne yaptığı hakkında hiçbir kayıt bulunmuyor ve ortakları da sürekli olarak değişiyor. 19'uncu yılına giren firmanın web sitesi de anlaşılan o ki epey bir süredir "inşa halinde."

Fıratcan İnşaat: 'AVMsever' ortaklar şirketi

Osman Ağca

2007'den Mayıs 2014'e kadar şirket ortaklarından biri olan Osman Ağca, daha çok kendine ait Yorum İnşaat adlı şirketle tanınıyor. Forum isimli markasıyla bugün İstanbul, Trabzon ve Mersin'de bulunan çok sayıda alışveriş merkezini yapan Ağca'nın üzerine kayıtlı yaklaşık 20 şirket olduğu biliniyor. 2013 yılındaki 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sırasında gözaltına alınan Ağca, kısa bir süre sonra serbest kalıyor. Bundan da kısa bir süre sonra, Mayıs 2014'te Fıratcan İnşaat'ın ortaklığından ayrılıyor.

Osman Ağca

Levent Eyüboğlu

Ağca'nın ardından yerine görevi Levent Eyüboğlu devralıyor. Eyüboğlu, inşaat sektöründe bir "AVM duayeni" olarak kabul ediliyor. 80'den fazla AVM geliştirdiği ve bunların 50'den fazlasını tamamladığı biliniyor. Bu projelerin büyük bir bölümünü Turkmall isimli şirketi üzerinden gerçekleştiren Levent Eyüboğlu, aynı zamanda Emek Sineması'nın yıkımında rol üstlenen Kamer İnşaat'ın da ortağı.

Levent Eyüboğlu

Sefa Özçelik

Yönetici koltuğuna 2018 Mart ayından itibaren Sefa Özçelik oturuyor. Özçelik'in babası Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devlet Denetleme Kurulu üyesi Abdurrahman Özçelik.

Abdurrahman Özçelik

Fıratcan İnşaat'ın proje geçmişine dair bir iz olmasa da 2018'den itibaren şirket koltuğuna oturan Sefa Özçelik ile ilgili biraz daha bilgiye ulaşmak mümkün.

Sefa Özçelik ismi daha önce Abdullah Gül'ün yeğeni Ali Ekrem Tekelioğlu ve daha sonra FETÖ'cülükle suçlanan Hacı Murat Gülcan'la birlikte ortaklık yaptığı şirketle gündeme gelmişti.

Asıl amaç başından beri AVM yapmaktı

Şirketin Söğütlüçeşme projesi için TCDD ile anlaştığı tarih çok eskilere uzansa da somut olarak projenin resmiyet kazandığı yani Çevre Bakanlığı duyuru listesinde askıya çıktığı tarih 2019 Mayıs. Bugün sözleşmenin son hali Fıratcan İnşaat'a 25 yıllık işletme süresi tanıyor. Maliyet hesapları zaman içinde aralıklarla değişiklik gösterse de bir viyadük inşasından çok bir AVM ihalesi biçimini hep koruyor.

Sorular...

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, daha önce ne proje yaptığı belli olmayan ya da eldeki verilere göre en azından Söğütlüçeşme projesi türünden hiçbir iş yapmamış Fıratcan İnşaat ile neden anlaşma yaptı?

- İstanbul'un bu kadar kritik ve işlek bir noktasındaki bu önemli dönüşüm için dosyasında hiçbir proje bulunmayan Fıratcan İnşaat'a 25 yıl işletme süresini neye göre verdi?

Ve birden Akfen gelir...

- Takvimler Mart 2021'i gösterdiğinde sahneye bir de Akfen isimli şirket giriyor. Fıratcan İnşaat'ın yüzde 51'ini almasıyla birlikte ortaklık yapısı da değişiyor. Ancak nihai hedef için adımlar da Akfen'in devreye girmesiyle hızlanıyor. Akfen'in Fıratcan İnşaat'ın yüzde 51'ini satın almasıyla birlikte gar görünümlü, özünde bir AVM barındıracak yapının inşaatı hızla başlıyor.

Peki Söğütlüçeşme'deki AVM vurgununda son durum nedir?

- Akfen'den sonra işler tam boy hukuksuzlukla devam etti. Önce 13. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı geldi ancak üst mahkeme Çevre Bakanlığı'nın itirazına yanıtı yürütmeyi durdurma kararını kaldırarak verdi.

- Temmuz 2021'e gelindiğinde projeyi iptal eden bir mahkeme kararı çıktı. Ancak hızlı Akfen ve Fıratcan İnşaat ortaklığıyla proje hızlı bir şekilde revize edildi.

- Aralık 2021'e gelindiğinde yeni proje Çevre Bakanlığı'nda askıya çıktı ve 2022'de Akfen, inşaatın başlayacağını duyurdu.

- Temmuz 2022'de söz konusu proje alanında bulunan çok sayıda ağaca rağmen Çevre Bakanlığı 'çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir' kararı verdi.

- İmar planı için iki, bakanlığın 'ÇED gerekli değildir' kararı için iki olmak üzere açılmış olan toplam dört dava halen devam ediyor.

Bilirkişi heyeti incelemeye geliyor

8 Ağustos günü İdare Mahkemesi'ne açılan dava kapsamında 11 Nisan Salı günü atanan bilirkişiler proje alanında inceleme yapacak. Kent Suçları Takip Ağı ve Kadıköylüler, bilirkişi incelemesinden önce 8 Nisan Cumartesi günü Söğütlüçeşme'de bir araya gelme çağrısında bulundu.