Kadıköylüler bir araya geliyor: 'Söğütlüçeşme'de AVM istemiyoruz!'

İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme’deki “viyadük inşası ve çevre düzenleme işi” olarak adlandırılan AVM projesiyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararının iptali için İdare Mahkemesi’nde görülmekte olan davada, Kent Suçu Takip Ağı avukatları ve Kadıköylülerin aylar süren mücadelesi sonucunda verilen keşif kararı için bilirkişiler belirlenerek tarih verilmişti.

Yarın yapılacak bilirkişi incelemesi öncesi Kent Suçu Takip Ağı, Kadıköylüleri saat 14.00’te Söğütlüçeşme’de buluşmaya çağırdı. Açıklama şöyle:

"Söğütlüçeşme’de 'Viyadük inşası ve çevre düzenlemesi' adıyla yürütülen ikinci bir Viyadük ve bu alanda yapılacak 100’den fazla dükkanı içeren ve daha önce mahkeme tarafından iptal edilmiş olan projenin 'ÇED Gerekli Değildir' kararı almasına dönük olarak 8 Ağustos’ta İdare Mahkemesi’ne açmış olduğumuz davaya 8 ay sonra bilirkişi atandı. Avukatlarımızın dilekçelerle şikayeti ve ısrarı sonucu. 11 Nisan günü davanın atadığı bilirkişiler inceleme yapacak. Bu inceleme öncesinde, 8 Nisan Cumartesi günü, saat 14.00’da Söğütlüçeşme’de buluşuyoruz. Bir kez daha sesimizi yükseltiyoruz ve Söğütlüçeşme’de AVM istemediğimizi haykırıyoruz."