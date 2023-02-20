Söğütlüçeşme için İdare Mahkemesi’ne çağrı: İnsanlarımız ölmeden akıl ve bilimin yolunu açın

İstanbul Kadıköy’de Söğütlüçeşme istasyonunda yapımı süren, “Viyadük projesi ve çevre düzenlemesi” olarak adlandırılan AVM projesi, depremin ardından hız kesmeden devam ederken konuyla ilgili bir davanın sürdüğü 5. İdare Mahkemesi’ne yeniden uyarılar yapılıyor.

8 Ağustos’ta acil bir biçimde proje için “ÇED Gerekli Değildir” kararının çıkmasının ardından İdare Mahkemesi’ne açılan yürütmeyi durdurma davası başvurunun üzerinden 6 aydan fazla süre geçmiş olmasına rağmen hâlâ devam ediyor. Son olarak Kasım ayı sonunda alınan “inşaat alanında keşif yapılması” kararı uygulamaya konmuş değil ve mahkeme davacı avukatlara “bilirkişiler ayarlanamadığı için keşfin yapılamadığı” açıklaması yapıyor.

Deprem riskleri tekrar hatırlatıldı

Son olarak 19 Ocak günü mahkemeye sunulan Ek Beyan Dilekçesinde üzerinde durulan deprem riskleri ve projenin bu konudaki zaafları bir kez daha gündeme getirildi ve keşif kararının bir an önce uygulamaya konması ve yürütmenin ivedilikle durdurulması talepleri yinelendi.

Özellikle zeminle ilgili sorunlara ve deprem risk yönetimiyle ilgili yeni yönetmeliklere gönderme yapılan bu dilekçede, güncel bir tehlike olarak, mevcut viyadüğün yanı başında yapılan yeni viyadükler için yapılmakta olan 35 metre derinliğindeki temel çalışmalarının zaten bakım gerektiren eski viyadüğü daha ciddi bir risk altına soktuğu konusu üzerinde duruluyor.

Dava avukatları son yaşanan depremle birlikte İstanbul depreminin güncelliğini gözeterek, bir ay önce verilen bu tehlikelere dikkat çeken dilekçeyle ilgili tekemmül talebini gündeme getirdi.

Olası faciaları önlemek için…

Bir ay öncesinde verilen ve olası bir depremde yaşanabilecek faciaları engellemek gerekliliğine dikkat çekilen dilekçenin üzerine gündeme gelen bu talepte şu noktalara dikkat çekildi:

“Mahkemeniz nezdinde yukarıda belirtilen esas numarası ile görülmekte olan ve Davacı sıfatıyla müvekkilin yer aldığı dosyaya konu Çevresel Etki Değerlendirmesi'ne gerek olmadığı kararının iptalin istediğimiz alan hakkında Sayın Mahkemeniz keşif incelemesi yapılmasına karar vermiştir. Bu noktada, her ne kadar, ilgili alanın deprem güvenliği bakımından yüksek risk ihtiva ettiği 19.01.2023 tarihli dilekçemizle ibraz edilmiş olsa da, ilgili dosya kapsamında yapılması gereken keşif incelemesini yapacak bilirkişiler hala belirlenmemiş ve dosyada gelişme olmamıştır.

İşbu 19.01.2023 tarihli dilekçemizin ibrazının ardından ülkemiz 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak çevredeki illerimizi de etkileyen yıkıcı bir deprem yaşamış, on binlerce yurttaşımız yaşamını yitirmiş, çok sayıda insan evsiz kalmıştır. Söz konusu deprem felaketinin ardından yaşanan kayıpların önemli oranda önlenebileceği uzmanlarca ortaya konulmuştur. İŞBU DOSYAYA KONU ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJENİN KAMU SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE YURTTAŞLARIMIZIN YAŞAM HAKKINA YÖNELİK RİSK TEŞKİL ETTİĞİNE İLİŞKİN DELİLLERİMİZ KAPSAMINDA, İLGİLİ KEŞFİN GECİKMESİ MÜMKÜN OLMAYAN SONUÇLAR DOĞURABİLECEKTİR.

Bu sebeple, işbu Çevresel Etki Değerlendirmesi'ne gerek olmadığı kararının iptalini istediğimiz alanda gerçekleşen faaliyetin hem uzmanlarca afet riskini arttırdığının sabit olması hem de ilgili inşaat şirketince viyadük iyileştirmesi, deprem güvenliği açısından güçlendirilmesi ve zeminde temellerin sağlamlaştırılması çalışmalarının yapılmasının önemi konusundaki beyanlarına karşılık herhangi bir faaliyette bulunmaması bakımından, BU ALANIN OLASI BİR DEPREMDE YÜZ BİNLERCE YURTTAŞIMIZIN HAYATİ TEHLİKE YAŞAMASINA, BELKİ HAYATLARINI KAYBETMELERİNE SEBEBİYET VERME RİSKİ MEVCUTTUR.”

Artık herkes gördü

Dava avukatları haftalardır süren bekleyişin bundan sonra aynı şekilde sürdürülemeyeceğini düşündüklerini, dikkat çekilen bilimsel ve hukuki noktaların önemsenmediği ya da göz ardı edildiği durumda toplumumuzun bu bedelleri nasıl ödediğinin maalesef artık herkes tarafından anlaşıldığını vurgulayarak mahkemeyi bir kez daha görevini yapmaya çağırdılar.