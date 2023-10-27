Hanönü’nde depremin ardından atık barajında yıkılma tehlikesi

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde bakır madenini işleten ve “beşli çete” olarak isimlendirilen firmalarla bağlantısı dikkat çeken Acacia Maden İşletmelerinin kimyasal atıklarını döktüğü atık barajı, bölgedeki tüm yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor.

Atık barajı ve yerleşkeler

Karadeniz fay hattının dikey yönde kestiği ve halihazırda 2 metre kaymanın yaşandığı iddia edilen atık barajının depremlerden nasıl etkileneceği bilinmiyor. Fay hattında sık sık yaşanan hafif şiddetteki depremlere dün gece bir yenisi eklendi. 2,6 şiddetinde meydana gelen deprem Taşköprü ile Hanönü ilçelerinde hissedildi.

Acacia Maden Hanönü’nde yerleşim yerlerinin tam karşısında bir atık barajı inşa etmişti. Şu ana kadar yaklaşık 5 milyon metreküp atığın boşaltıldığı barajın ikincisi de hemen yakınına yapılmaya başlandı. Madenin toplamda 7 atık barajı inşa edeceği söyleniyor. İlk atık barajında kayma meydana geldiği iddialarının hemen ardından maden işletmesi fore kazıklar çakarak “güvenlik önlemi” almaya çalıştı. Kaymanın baraj koruyucu membranında yırtılmaya ve kimyasal atıkların toprağa sızmasına neden olup olmadığı ise bilinmiyor.

Fore kazık işlemi

Atık barajı fay hattının üzerinde ve iki devlet okulu, jandarma komutanlığı ve yerleşim alanlarının hemen yanında yer alıyor. Atık barajının yıkılma tehlikesi korkutmaya devam ederken, madenin Gökırmak nehrine gizlice kimyasal atık bıraktığı da daha önce defalarca tespit edilmiş, sudan alınan numunelerde zehirli madde seviyeleri kabul edilebilecek değerlerin yüzlerce katı çıkmıştı.

Atık barajı ve fay hattı

Gökırmaktan su çekilen kanal ve gizli atık atma yeri

İlbak Holding ve Akfen Holding ortaklığında görünen Acacia Maden şirketinin iddialara göre kaymakamlıktan valiliğe muhtarlardan parti yönetimlerine kadar kurduğu ilişkiler sayesinde insan ve çevre sağlığını hiçe sayabiliyor.

Hanönü’nde faaliyetini yürüten şirket böylelikle Taşköprü ve Boyabat yönünde alan genişleterek cebini doldurmaya devam ediyor.