TKP'den Zeren Ertaş açıklaması: 'Halk çocuklarını sahipsiz bırakmayacak'

Aydın'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtta asansörün düşmesiyle bir öğrencinin yaşamını yitirmesi Türkiye'nin dört bir yanında öğrencileri sokağa döktü. Cumhuriyetin yüzüncü yılına giderken yaşanan facia, düzenin gençlerin canına ve geleceğine kastettiğini bir kez daha ortaya koydu.

Konuya ilişkin Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamada, eğitimin devlet tarafından karşılanması gereken temel bir hak olduğu hatırlatılarak, ''Şimdi halkın çocuklarına sahip çıkma zamanıdır!'' çağrısında bulunuldu.

'Kanlı ellerinizi gençlerin üzerinden çekin!'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Cumhuriyet Gelecektir! Halk Çocuklarını Sahipsiz Bırakmayacak

Büyük bir öfke var içimizde biriken. Arsızlığa, utanmazlığa, aç gözlülüğe, kötülüğe karşı biriken büyük bir öfke. İnsan hayatı hiç bu kadar değersizleştirilmemişti. Hiç bu kadar ağır bir yoksulluk çökmemişti halkın üstüne. Ülkemiz hiç bu kadar utanmazca yağmaya açılmamıştı Cumhuriyet kurulduğundan bu yana. Hiç bu kadar lime lime edilmemiş, bir halk olmaktan bu kadar uzaklaştırılmamıştık.

Cumhuriyet’i bitirdiler.

Türkiye’nin getirildiği yer karanlıktır: Tarikatların, holdinglerin, mafyanın hüküm sürdüğü, halkın yok sayıldığı bir düzen yaşadığımız. Ve bu düzen en çok gençlerimize ve geleceğimize kastediyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü’ne bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 25 Ekim Çarşamba akşamı Zeren Ertaş isimli öğrenci hayatını kaybetti. Asansörlerin arızalı olduğu bilinmesine rağmen gerekli tedbir alınmadığı için yaşandı bu cinayet.

AKP’ye belki ters gelebilir, bünyesi kaldırmayabilir ama eğitim ve öğretim bir haktır. Çocukların, gençlerin eğitim ve öğretim koşullarının sağlanması, güvence altına alınması devletin temel yükümlülüklerinden biri olmak zorunda. Ama bu düzenin eğitim hakkından anladığı tek şey birilerinin zenginliğine zenginlik katmak. Devletin parasını tarikat ve holdinglere dağıtmak, üstüne bir de bundan iktidara siyasi rant çıkarmaya bakmak.

Peki öğrenciler, gençlerimiz…

Eğitim ve öğretimi, sadece okul ve yurt denilen binalar yapmak, içerlerine çocukları doluşturmak sanabilirler ama öyle değil. Çocukların hayatı, bu ülkenin yarınları güvence altına alınmalı. Bu düzende bu imkansız. Aksine bu düzen çocuklarımızı ve yarını yok ediyor.

Ey bu düzenin sahipleri! Şimdi o pis, kanlı ellerinizi çekin gençlerin üzerinden. Sakın dokunmayın onların saçlarının teline bile. Onlar en doğru olanı yapıyor, arkadaşlarına, yarınlarına sahip çıkıyorlar.

Söylenecek söz çok. Ama şimdi zamanı değil.

Şimdi halkın çocuklarına sahip çıkma zamanıdır.

Şimdi yeniden gençlerin yarınlarını kazanma, yarınlara umutla bakma zamanıdır.

Şimdi yeniden Cumhuriyet için ayağa kalkma zamanıdır!''

TKP Cumhuriyetin 100. yılı için Ankara, İstanbul ve İzmir'de yürüyecek

Türkiye'yi holdinglerin ve tarikatların elinden almaya çağıran TKP, Cumhuriyet'in yüzüncü yılı için yarın üç büyük kentte yürüyüşler düzenleyecek. "Sosyalizm için, Cumhuriyet için yürüyelim!" sloganıyla yapılacak yürüyüşlerin gerçekleştirileceği noktalar şöyle: