150 bin kadrosu var, her yıl 600 yeni cami yapılıyor: Diyanet daha fazlasını istiyor

Posta'nın liberal yazarı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile görüştü ve anlattıklarını yazdı: Diyanet'in 150 bine yakın kadrosu yeterli değil. Hâlâ 20 bin boş kadro var. Başkanlık bütçesinin yüzde 96.5'i, personel maaşlarına gidiyor. 88 bin cami, 30 bin Kuran kursu bulunuyor. Her yıl 600 yeni cami yapılıyor. Yurtdışında 2000 din görevlisi çalışıyor. Erbaş kadın imama da karşı.

Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a “Kadın imam var mı?” diye sorduğunu ve karşılığında "Kadından imam olmaz" yanıtını aldığını aktardı.

Çalışlar, "Nihat Zeybekci'nin şarap çıkışı" başlığıyla yayımlanan yazısında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gazetecilerle gerçekleştirdiği görüşmeye de yer verdi.

'150 BİN DİYANET KADROSU YETERLİ DEĞİL'

Çalışlar, şöyle yazdı:

"Diyanet'in 150 bine yakın kadrosu yeterli değil. Hâlâ 20 bin boş kadro var. Başkanlık bütçesinin yüzde 96.5'i, personel maaşlarına gidiyor. 88 bin cami, 30 bin Kuran kursu bulunuyor. Her yıl 600 yeni cami yapılıyor. Yurtdışında 2000 din görevlisi çalışıyor. Erbaş, "Kadın imam var mı?" soruma, "Kadından imam olmaz" diye cevap verdi."

DİYANET CAMİLERDE 'GENÇLİK KOLLARI' KURUYOR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerde "gençlik kolları" kurulmasını talep etmişti. Erzurum Yakutiye Müftüsü Osman Yazıcı, geçtiğimiz aylarda bu projenin hayata geçeceğini açıkladı.

Diyanet'in "Her cami görevlisinin 10 gence ulaşmasını istediğini" belirten Yazıcı, "Bütün camilerde gençlik kolları oluşturulması isteniyor. Biz de Erzurum'da bu konuda çalışmalara başladık. Özellikle üniversite camilerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimizin zaman zaman sıcak bir mekana ve rahat bir ortama ihtiyacı var. Cami gençlik kolları çalışmasını gençlik merkezleri adı altında daha geniş kapsamda faaliyetini sürdürmesi için çalışmalar düzenliyoruz. Camilerde kardeşlerimizin ders çalışabilecekleri ve çay içip sohbet edebilecekleri iki ayrı bölüm olacak. Buralarda çeşitli konularda dersler de verilecek" diye konuştu.

BÜTÇESİ 10 MİLYARI AŞTI

2019 için yapılan ve "tasarruf bütçesi" olarak nitelenen bütçede Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 bütçesinin yüzde 34,36 artırılarak 7,7 milyar liradan 10,5 milyar liraya çıkarıldı.

Bilim ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı, Enerji bakanlıklarının bütçelerinde yüzde 56’yı aşan kesintiler yapılırken, Erbaş, Diyanet'e verilen bütçeyi yine de yeterli bulmadı.

DİYANET'E SANSÜR YETKİSİ

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kuran meallerinin Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca, Diyanet İşleri Başkanlığı, kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen inceleneceği ya da incelettirileceği bildirilmişti.

Kararnamede, inceleme sonunda "İslam'ın temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu Kurul tarafından tespit edilen meallerin, Başkanlığın yetkili ve görevli merciye müracaatı üzerine, basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilebileceği" ifade edilmişti.

Kararnamede ayrıca, "yayının internet ortamında yapılması halinde, Başkanlığın müracaatı üzerine, bu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesinin yetkili kurumlardan istenebileceği" kaydedilmişti.

Diyanet, sansür yetkisini kullanarak kimi internet sitelerine yasak getirmeye başladı.

DİYANET TURİZME DE EL ATTI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 planları arasında, "turistlere İslami bilgilendirme yapmak" için rehberlere eğitim verilmesi de yer alıyor.

Buna göre Diyanet, Turist Rehberleri Birliği’yle (TUREB) turist rehberlerinin eğitimi konusunda işbirliği protokolü imzalayacak.